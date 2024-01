"Златен глобус" 2024: Големите победители, които гледат към "Оскар"-ите

"Опенхаймер" на режисьора Кристофър Нолан царуваше на наградната церемония, напомняйки за лятната доминация, която налагаха с наситения в розово касоразбивач "Барби" и дори си спечелиха общото прозвище "Барбенхаймер". Обширното изследване на Дж. Робърт Опенхаймер и създаването на атомната бомба спечели пет награди, включително наградата за най-добър филм - драма.

"Не смятам, че е било безсмислено да се направи тричасов разказ за едно от най-мрачните събития в нашата история", каза продуцентът Ема Томас, приемайки последната награда за вечерта и благодарейки на шефката на "Universal Pictures" Дона Лангли.

Победителите в най-големите категории

В категорията за най-добър филм - мюзикъл или комедия отличието отиде при постмодернистичната продукция "Клети създания" - феминистично преосмисляне на историята за Франкенщайн, въпреки очакваната победа за лидера по номинации с девет на брой "Барби".

На телевизионния фронт "Наследници" - разказ за магнат, напомнящ за Мърдок, и неговото дисфункционално семейство, спечели четири награди, включително за най-добър драматичен сериал. "Наследници" приключи през май след четири сезона. Сериалът спечели трети "Златен глобус", с което изравни постиженията на "Момчетата от Медисън авеню" и "Досиетата Х".

"Мечката", проследяващ историята на чикагски ресторант, който се бори да запази вратите си отворени, спечели три награди, включително за най-добър комедиен сериал и за най-добър актьор и актриса в телевизионен мюзикъл или комедия за Джеръми Алън Уайт и Айо Едебъри.

"Говеждо" - драмедия за последиците от пътен инцидент, също спечели три статуетки - за най-добър лимитиран сериал и актьорски отличия за Али Уонг и Стивън Йон.

Кристофър Нолан, който използва успеха си в създаването на блокбастъри като "Тъмният рицар" и "Генезис", за да накара "Universal Pictures" да продуцира драмата на стойност 100 милиона долара за "Опенхаймер", получи наградата за най-добър режисьор.

Килиън Мърфи, превъплътил се в образа на мрачния учен във фокуса на филма, беше обявен за най-добър актьор в драма. Филмът "Опенхаймер" беше отличен и за завладяващата си музика, композирана от Лудвиг Йорансон.

Лили Гладстон получи наградата за най-добра актриса във филмова драма за ролята си на жена от племето осейдж, превърнала се в мишена заради петролното си богатство в "Убийците на цветната луна" на режисьора Мартин Скорсезе. Гладстон не пропусна да отбележи, че признанието ѝ е исторически момент за общността на коренното население, която често е пренебрегвана или маргинализирана от развлекателната индустрия. "Това е историческа победа. Тя не принадлежи само на мен", каза тя.

Ема Стоун беше отличена като най-добра актриса във филм - мюзикъл или комедия за ролята си на девойка, която поема на пътешествие към сексуални и емоционални открития в "Клети създания". Стоун влиза в ролята на Бела - жена от викторианската епоха, която преживява сюрреалистично сексуално пробуждане. "Гледам на това като на романтична комедия. В смисъл, че Бела се влюбва в самия живот, а не в човек. Тя приема доброто и лошото в еднаква степен и това наистина ме накара да погледна на живота по различен начин", каза актрисата.

Пол Джиамати, обявен за най-добър актьор във филм - мюзикъл или комедия за превъплъщението си в образа на язвителен преподавател в подготвителното училище в "Останалите", посвети наградата си на учителите. "Трябва да ги уважаваме. Те вършат добра работа. Това е трудна работа", каза той.

Наградите в поддържащите категории

В поддържащите актьорски категории бяха отличени съответно Робърт Дауни-младши за "Опенхаймер" и Давайн Джой Рандолф за "Останалите". Това е трети "Златен глобус" за Дауни- младши, който надделя за смятания си за най-сериозен опонент Райън Гослинг за изпълнението му в "Барби".

Киърън Кълкин и Сара Снук спечелиха призовете за най-добра мъжка и най-добра женска роля в телевизионна драма за образите на коварни деца в "Наследници", които се стремят да поемат медийната компания на баща си. Изпълнението в сериала донесе на Матю Макфедиън отличието за най-добър актьор в поддържаща мъжка роля.

В категорията за най-добър анимационен филм беше отличен "Момчето и чаплата" на легендарния японски автор на комикси, аниматор и режисьор Хаяо Миядзаки, с който бяха открити кинофестивалите в Торонто и Сан Себастиан.

Наградите "Златен глобус", които по традиция са клубно и дружеско събитие, бяха връчени след една от най-хаотичните и противоречиви години в историята на Холивуд, когато профсъюзите на сценаристите и актьорите стачкуваха в продължение на месеци, борейки се за ограничения за използването на изкуствен интелект и за бизнес модела на стрийминг платформите, който според тях затруднява изкарването на прехрана.

Гилдиите на актьорите и сценаристите в крайна сметка постигнаха споразумения през септември и ноември, но производството на много филми и сериали беше нарушено със сериозни икономически последици.

Церемонията за наградите "Златен глобус" беше излъчена по телевизия CBS - нов дом за предаването, което от 1996 г. се излъчваше по NBC. Наградното шоу беше завършек на бурен период за отличията, които през последните години бяха разтърсени от скандали и се опитваха да се преоткрият.

В продължение на десетилетия отличията бяха важна спирка в холивудския награден сезон, както и едно от най-горещите партита в града. Алкохолът се лееше свободно и на звездите не им се налагаше да се сблъскват с ограничения, за разлика от по-задушевните "Оскар"-и.

Партито обаче "секна" през 2021 г., когато "The Los Angeles Times" разкри, че в Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд - малка група от около 87 журналисти, които гласуват за наградите "Златен глобус", няма чернокожи членове. Изданието посочи и етични проблеми в организацията, която имаше репутацията, че се наслаждава на разточителни пътувания, финансирани от студията, и номинира филми със съмнително качество, като например "Бурлеска" (2010) с певицата и актриса Шер, припомня БТА.

Отличията обаче се възродиха, като разпуснаха организацията, известна до неотдавна като Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, въведоха нови правила за поведение и увеличиха броя на гласуващите до над 300 журналисти. По данни на организацията десет процента от имащите право на глас за наградите "Златен глобус" са чернокожи. Новото наградно шоу е собственост на Dick Clark Productions.

Наред с другите промени, отличията въведоха две нови категории: за най-добър блокбастър, наградата в която беше присъдена на "Барби", и за стендъп комедия, която беше спечелена от Рики Джървейс, петкратен водещ на наградите "Златен глобус". Джървейс, който не присъстваше на шоуто, което толкова често водеше, се оказа изненадващ победител. Мнозина очакваха Крис Рок да спечели за своя стендъп отговор на шамара на Уил Смит на церемонията за наградите "Оскар".

Подобно на "Опенхаймер", "Барби" беше малко вероятен касоразбивач в бизнес, доминиран от екшъни и комикси, нещо, което неговата звезда и продуцент Марго Роби спомена, докато приемаше наградата в нововъведената категория.

Сред присъдените награди на състоялата се в хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс церемония не липсваха и изненади. Сред тях беше победата на "Анатомия на едно падане" за най-добър сценарий над "Барби" и "Опенхаймер", както и тази на Елизабет Дебики ("Короната"), която беше предпочетена пред Мерил Стрийп ("Само убийства в сградата") за най-добра поддържаща женска роля в телевизионен сериал.

Освен за сценарий, френският "Анатомия на едно падане" спечели отличието и в категорията за най-добър международен филм. След като се включи в надпреварата с три номинации в категорията за оригинална песен, "Барби" в крайна сметка спечели с "What Was I Made For?" на Били Айлиш.

Водещ на шоуто беше комикът Джо Кой, който изпъстри встъпителния си монолог с шеги, сред които за 3-часовото времетраене на "Опенхаймер". "Моето новогодишно решение за 2024 г. е да завърша "Опенхаймер" през 2025 г. Сериозно! Почти успях. Обожавам "Опенхаймер", особено първия сезон", пошегува се Кой.

"Златен глобус" като пророчество за "Оскар"-ите

Наградите "Златен глобус" имат непостоянен опит в предсказването на евентуалния успех на "Оскар"-ите. Миналата година, например, водещите награди бяха присъдени на филмите "Семейство Фейбълман" и "Баншите от Инишерин", но на наградите на американската киноакадемия триумфира абсурдистката комедия "Всичко навсякъде наведнъж". Сред филмите, спечелили "Златен глобус" и впоследствие повторили успеха си на "Оскар"-ите, са "Земя на номади" и "Зелената книга".

Гласуването за номинациите за "Оскар" започва след броени дни и след наградите "Златен глобус" "Барбенхаймер" запазва водещата си позиция. Очертават се обаче и други претенденти като "Клети създания" и "Останалите". Наградите на американската киноакадемия ще бъдат раздадени на 10 март.