Звездите, промените, номинираните: Наградите "Златен глобус" за 2024 г. идват

Мишел Йео се завръща на наградите "Златен глобус" година след като спечели приза за най-добра актриса в драматичен филм за ролята си във "Всичко навсякъде наведнъж" и произнесе прочувствена благодарствена реч, както и полусериозна заплаха, че ще набие пианиста, ако продължи да я прекъсва.

Звездите се завръщат

Оповестяването на връчващите награди е поредният признак, че звездите вероятно ще се завърнат на шоуто, което продължава да прави опити да се реабилитира след няколко скандални години. Церемонията за отличията "Златен глобус" дълго време беше известна като изобилстващо от алкохол честване на киното и телевизията и като ранна спирка за претендентите в наградния сезон. Скандалите доведоха до обновяване на членството и различна телевизия, която ще излъчва шоуто, но остава един ключов въпрос: "Ще се завърнат ли зрителите пред малкия екран?".

Осемдесет и първата церемония за наградите "Златен глобус" ще бъде предавана на живо от хотел "Бевърли Хилтън" в Бевърли хилс по телевизия CBS, тъй като NBC, която преди държеше правата за излъчването, не пожела да поднови сключеното едногодишно изпитателно споразумение. Тричасовото шоу ще бъде излъчено и по Paramount. Церемонията ще се състои на 7 януари вечерта (8 януари сутринта българско време).

Скандалният вятър на промените

За публиката наградната церемония може и да изглежда сходна на повърхността, но зад кулисите се случиха бурни събития след публикацията в "The Los Angeles Times" през 2021 г. Изданието уличи Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, която преди присъждаше наградите "Златен глобус", но впоследствие се реорганизира след скандала и вече не съществува под това име, в липса на чернокожи членове в редиците ѝ, както и в корупция.

Звездите и студиата бойкотираха отличията, в резултат на което телевизия NBC отказа да ги излъчи през 2022 г. След като организацията добави цветнокожи журналисти в редиците си и въведе други реформи за справяне с етичните проблеми, предаването се завърна през януари 2023 г. с едногодишно изпитателно споразумение с телевизията, което NBC не пожела да поднови, припомня БТА.

През юни милиардерът Тод Боули получи одобрение да разпусне Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд и да възстанови наградите "Златен глобус" като организация с идеална цел. Шоуто добави и нова награда за стендъп комедия, сред номинираните за която са Крис Рок, Ейми Шумър и бившият водещ на церемонията Рики Джървейс.

Отличията "Златен глобус" отдавна са считани за едно от най-значимите събития в наградния сезон, отстъпвайки единствено на "Оскар"-ите. Преди скандалите шоуто се беше превърнало във важна част от екосистемата на холивудските награди, в платформа за претендентите за "Оскар" и към 2019 г. все още привличаше близо 19 милиона зрители пред малкия екран. През 2023 г. излъчването им от NBC отчете най-малката аудитория в историята - 6,3 милиона зрители.

Водещи и номиниращи

Водещ на 81-ата церемония за наградите "Златен глобус" ще бъде комикът Джо Кой, който според организаторите притежава "заразителна енергия и приятен хумор". Воденето на наградите обикновено изисква да бъде поднесена комбинация от хаплив хумор на публиката от филмови и телевизионни звезди и да се опази церемонията от прекалено небрежно поведение.

Сред предишните водещи са Рики Джървейс, чиито шеги бяха особено язвителни, дуетът Тина Фей и Ейми Полър и миналогодишният водещ Джерод Кармайкъл.

Групата, която номинира и гласува за наградите "Златен глобус", вече е с по-разнообразен състав, включващ над 300 души от цял свят. За сравнение - несъществуващата вече Асоциация на чуждестранната преса в Холивуд представляваше малка група от около 87 членове, които имаха невероятно влияние в индустрията и често приемаха щедри подаръци и пътувания от студиата и рекламни агенции, желаещи да спечелят гласове.

Номинирани и евентуални победители

Филмът "Барби" е с най-много номинации за наградите "Златен глобус", следван от "Опенхаймер" с осем. Номинирането на двата филма отразява един уникален аспект на отличията, които разделят продукциите в две категории - за най-добра драма и най-добър мюзикъл или комедия. С "Барби" на Грета Гъруиг и "Опенхаймер" на Кристофър Нолан шоуто има възможността да се възползва от манията по Барбенхаймер - общото наименование на двата филма, които се конкурираха ожесточено през лятото, дала тласък на кината през 2023 г.

"Опенхаймер" е сред номинираните в категорията за най-добър филм - драма заедно с "Анатомия на едно падане", "Убийците на цветната луна", "Маестро", "Минали животи" и "Зона на интерес".

"Барби" ще се съревновава в категорията за най-добър филм - мюзикъл или комедия заедно с "Въздушния", "Американска литература" ("American Fiction"), "Останалите", "Май, декември" и "Клети създания".

Сред номинираните драматични и комедийни сериали в телевизионните категории са "Наследници", "1923", "Последните оцелели", "Сутрешното шоу", "Короната", "Тед Ласо", "Начално училище "Абът", "Мечката", "Бари".

