Звезда от сериала "Приятели" с тежка диагноза

Болестта се е разпространила в костите му, което е довело до парализа на долната част на тялото му. Именно това е попречило на Тейлър да присъства на живо в специалния епизод на „Приятели”. „В късна фаза съм вече. Затова, знаете, вероятно ще ме победи“, разказал в телевизионно предаване екранният Гюнтер.

За заболяването си той научил при профилактичен преглед. Тогава обаче останал позитивно настроен. „Трябваше само да взимам по едно хапче сутрин и вечер“, разказва той. Впоследствие обаче болестта се разпростряла до костите и гръбнака му, заради което краката му останали парализирани. По думите му, ракът мутирал в разгара на пандемията.

Актьорът не пропусна да подчертае важността на изследванията. „Другият път, когато отидете до лекаря си, моля ви, поискайте такъв тест. Открива се лесно. А ако се разпространи от простатата към костите, както прави най-често, е много по-трудно“, отбеляза още Тейлър.

В продължение на 10 сезона от легендарния сериал Тейлър играеше мениджър на Central Perk - кафенето, в което се събират Рейчъл, Рос, Фийби, Чандлър, Моника и Джоуи.

Actor James Michael Tyler (@slate_michael) played Gunther on “Friends” for 10 years, but he was unable to attend the recent cast reunion in person because he’s been battling a serious health issue. Now he’s sharing his news for the first time with @craigmelvin. pic.twitter.com/272tg4Sbvc