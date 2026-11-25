Д-р Стоян Маджаров, моля върнете телевизорите или поне кажете къде са. Дивана също върнете, защото достойнството си няма да върнете. Този призив направи публично общинският съветник Борис Бонев към бившия изпълнителен директор на Четвърта градска болница. Той разказа липсващо имущество – 10 телевизора, предоставени на лечебното заведение от мобилен оператор, както и диван.

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Във вторник той и независимият общински съветник Ваня Григорова разкриха за фрапиращи злоупотреби в Четвърта градска болница. Те обясниха, че един служител е бил назначен на четири трудови договора едновременно, като общото му възнаграждение е надхвърляло 6000 евро месечно.

Бонев съобщи и за съмнения около договори с фирма, създадена от финансовия директор на болницата и впоследствие прехвърлена на майка му.

Общинският съветник посочи и договор за 18 500 лева за изработка на сайт на болницата за период от шест месеца.