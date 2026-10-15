Войната в Украйна:

Можем да си позволим по 1 бира по-малко на година, за да подкрепим Украйна

15 октомври 2026, 16:10 часа 2581 прочитания 2 коментара
Снимка: ДСНС
Можем да си позволим по 1 бира по-малко на година, за да подкрепим Украйна

Подкрепата за Украйна е въпрос на пари. За един европеец обаче това се равнява само на една бира по-малко на година - това съвсем не е много, можем да си го позволим. Това са думи на латвийския премиер Андрис Кулбергс. Еквивалентът на една бутилка бира годишно, а в замяна на това животите на много украинци ще бъдат спасени, толкова е просто, каза той пред журналисти днес в Брюксел.

Кулбергс призова хората да мислят по-малко за собствения си комфорт, напомняйки им, че подкрепата за Украйна е свързана с разходи. Украйна се нуждае от тези пари сега. Тази една бира е просто разход за нас, но за Украйна това е цената на един човешки живот, каза той.

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Латвия война Украйна Андрис Кулбергс
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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