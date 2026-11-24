"Ние ще предложим ограничаване на щетите в бюджета. Ама това е малко като катастрофираме да не умрем, по-скоро да останем с тежки поражения. Горе-долу това е ситуацията. Защото този бюджет, както е написан, де факто хвърля страната в нулев растеж и даже в рецесия, ако се реализира по този начин". Това заяви в ефира на Студио Actualno бившият финансов министър и лидер на "Продължаваме промяната" Асен Василев по повод дебатите около проекта на бюджет за 2027 г.

Той изрази съмнения управляващото мнозинство да възприеме част от мерките, предложени от опозицията и да коригира предложените параметри, макар Петър Витанов от ПБ да заговори, че всяко разумно предложение ще бъде дискутирано с опозицията с цел максимално съгласие.

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Какво още каза Асен Василев за местните избори, парите на държавата и избора на ВСС, гледайте в интервюто във видеото:

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