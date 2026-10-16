Спорт:

Твърде меки сме, ние още не назоваваме държавата, която изпраща тези дронове

16 октомври 2026, 8:39 часа 1263 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Твърде меки сме, ние още не назоваваме държавата, която изпраща тези дронове

Думите от заглавието са на арабиста проф. Владимир Чуков, той ги каза в сутрешния блок на БНТ.

Нещо повече - той каза, че не е убеден, че България е готова да действа според стандартите на НАТО, макар да моли за помощ точно Алианса, чийто член е. Проф. Чуков смята и, че румънската армия е по-добре подготвена - но той не счита, че призивът за мораториум на Румен Радев ще доведе до реални последствия. Чуков даде пример с Ормузкия проток и как там американците опитват и защитават в известна степен преминаващи танкери - с осигуряване на защита срещу ирански обстрели с дронове и ракети - ОЩЕ: Ако трябва, бих изгонил Митрофанова още утре

Отделно Чуков напомни, че два от ударените сега в икономическата зона на Черно море кораби са със сирийски и ливански собственик - за него това са предупреждения към сирийския режим, защото осъди на смърт Башар Асад - ОЩЕ: Русия продължава да отказва да предаде Асад на Сирия

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Башар Асад мораториум цитати проф. Владимир Чуков ударени кораби Черно море
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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