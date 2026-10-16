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Зеленски ще погледне всички в очите и ще каже: благодаря за 90-те милиарда, но тези пари ще свършат, защото войната е много скъп бизнес

16 октомври 2026, 14:06 часа 1636 прочитания 1 коментар
Снимка: Getty Images
Зеленски ще погледне всички в очите и ще каже: благодаря за 90-те милиарда, но тези пари ще свършат, защото войната е много скъп бизнес

Зеленски вероятно ще погледне всички право в очите и ще каже: благодаря за 90-те милиарда, но тези пари скоро ще свършат, защото войната е много скъп бизнес. Това са думи на белгийския премиер Барт де Вевер преди срещата на върха днес на европейските лидери в Брюксел, които се събират, за да подкрепят Украйна.

ЕС е домакин на Зеленски на тази среща в един от най-трудните моменти за Киев, когато при засилените руски атаки срещу градовете и инфраструктурата Доналд Тръмп заплаши да спре разузнавателните данни и оръжието за Украйна. 

"Трябва да се подготвим за зимата", каза Зеленски при пристигането си на срещата на върха. "Зимният пакет включва не само енергетика, но и противовъздушна отбрана и финансиране", добави той.

А министърът на финансите на Украйна Серхий Марченко наскоро заяви, че Украйна все още има нефинансиран бюджетен дефицит от 32,6 милиарда долара за 2027 година.

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Цитати Цитат Володимир Зеленски война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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