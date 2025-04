Глобално затопляне: Как загубата на вода променя оста на Земята (ВИДЕО)

Хидролози от университета в Мелбърн са установили, че глобалното затопляне значително е съкратило обема на водата, съхраняващ се в почвите, езерата, реките и снежната покривка. Тези промени може да доведат до необратими последици за селското стопанство и нивото на световния океан, сочат резултати от изследването им, публикувани в сп. Science.

Тяхното проучване показва, че за последните 20 години Земята е загубила повече от 2 хил. гигатона влага - два пъти повече, отколкото топенето на ледовете в Гренландия за четири години.

Според учените, независимо от силните дъждове и дори наводненията, подпочвените води не успяват да се възстановят. Почвата е загубила способността да задържа влагата, което увеличава засухата и влошава условията за водене на селско стопанство. Според авторите преразпределянето на влагата може да повлияе върху въртенето на Земята. Преместването на масата променя оста й, което се изразява в лекото "поклащане" на планетата.

Специалистите предупреждават, че ако не се намалят емисиите на парниковите газове и не се промени подходът към използването на водата ситуацията ще се влошава. Нарастващите горещини изискват все повече ресурси за селското стопанство, а запасите от прясна вода стремително намаляват. Би било много трудно да се отстранят последиците от подобни промени в обозримо бъдеще.

