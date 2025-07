Асфалтът се чупи от жега, балкон падна заради буря: Времето "полудя" в САЩ и в Русия (ВИДЕО)

Много голямата жега, която притиска и България, и Европа цял юни, не прощава и на Съединените щати. Там се стигна до уникална ситуация - заради прекомерно високите температури, асфалтът на пътя буквално "се счупи" и образува огромна бабуна пред движещ се автомобил. Съответно, колата преживя "офроуд" случка - вижте видеото:

🚗 In the U.S. state of Missouri, extreme heat caused the asphalt to suddenly crack right in front of a moving car.



The driver said it happened in an instant — he didn’t even have time to react and at first didn’t understand what had happened. pic.twitter.com/XuH1tEC4SY — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2025

Всичко стана за секунда, дори не разбрах какво се случи, споделя потресеният шофьор. От видеозаписа се вижда, че той дори няма време за реакция - Още: Гърция под "топлинен купол": Температурите достигат 42 градуса

Междувременно, в Русия се борят с другата крайност на времето - изключително проливни дъждове и буквално ураганни явления. В Омск времето е такова, че предизвиква срутване на балкон - отломките паднаха върху 64-годишна жена, но по чудо тя избегна смъртта. Преживеният шок обаче със сигурност остава за цял живот.

🏚️ Balcony collapses on woman during storm in Omsk



A 64-year-old Russian woman was in shock but survived the incident, according to eyewitnesses. 💥🌧️ pic.twitter.com/MuSxswsXFp — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2025

Вторият по важност руски град Санкт Петербург вече се готви да посреща бедствие - Още: "Приближава потоп": Голямо наводнение може да удари Санкт Петербург (ВИДЕО)

Точно както в Русия, и в САЩ има места, където водата от небето е прекомерно много - в случая Тексас. Официално има предупреждение към жителите и посетителите на щата да не пътуват заради опасност от наводнения, които да залеят пътищата:

⚠️Texas is going underwater — a month’s worth of rain fell in just a few hours



Rivers have burst their banks, and sudden flash floods have already claimed at least six lives .



“Life-threatening conditions! Stay off the roads,” the National Weather Service warned today 🌧️🌊. pic.twitter.com/7EBZCc91zy — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2025

⚠️Texas is going underwater — a month’s worth of rain fell in just a few hours



Rivers have burst their banks, and sudden flash floods have already claimed at least six lives .



“Life-threatening conditions! Stay off the roads,” the National Weather Service warned today 🌧️🌊. pic.twitter.com/7EBZCc91zy — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2025

В Полша обаче е друго - там една от най-важните реки за страната е на рекордно ниско ниво:

🛑The heat has reached Poland — water levels in the Vistula River hit a record low



And meteorologists say this isn’t the limit. In the coming days, levels are expected to drop even further — possibly below 15 centimeters 📉. pic.twitter.com/TCo8Qad8Wj — NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2025

Заглавна снимка: Архив