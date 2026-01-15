Войната в Украйна:

За бъдещите поколения: Първото хранилище за ледници е факт (ВИДЕО И СНИМКИ)

Първото в света хранилище за ледени проби официално отвори врати в Антарктида. Това е уникален проект, предназначен да запази ледени проби, които бързо изчезват поради глобалното затопляне и топенето на ледници. По информация на Euractiv, инициативата е на фондация „Ice Memory“, която има за цел да защити безценните климатични архиви за бъдещите поколения учени. Според фондацията от 2000 г. насам планинските ледници са загубили между 2% и 39% от леда си, в зависимост от региона, в който се намират и средно около 5% в световен мащаб.

Необратима загуба

Това създава риск от необратима загуба на информация за климата на Земята, записана в тези ледени слоеве. Отбелязва се, че през декември две ледени проби от Алпите са били доставени до антарктическата станция „Конкордия“, отдалечена френско-италианска изследователска база: едната от масива Монблан (Кол дю Дом, Франция), а другата от Гран Комбин в Швейцария. Пътуването е продължило над 50 дни, като пробите са били транспортирани при специални условия с ледоразбивач и самолет.

В хранилището ледените ядра са поставени в свод – подземна ледена пещера с дължина 35 метра и височина и ширина пет метра. Тя е била издълбана в плътни слоеве сняг на пет метра под повърхността.

Условия

В хранилището се поддържат около -52°C през цялата година, по този начин се създават идеални условия за дългосрочно съхранение на ледени ядра. Това са дълги цилиндри от лед, получени чрез вертикално пробиване в ледници или ледени покривки. 

„Имаме историческа отговорност да се присъединим към Ice Memory днес и да създадем наследство от ледникови архиви за нашите деца“, каза почетният президент на фондацията, принц Албер II от Монако.

