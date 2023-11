Kaufland: „Защо да изберем кариера в България?“

Kaufland България ще представи разнообразните и атрактивни възможности за кариера и развитие в страната по време на последното събитие за годината на Bulgaria Wants You. To ще се състои тази събота (2 декември) в Двореца на културата и спорта в гр. Варна.

Един от най-големите работодатели в страната е партньор на инициативата от самото ѝ начало и редовно участва в събитията на платформата както в България, така и в чужбина. На форума във Варна Kaufland ще вземе участие със свой кариерен щанд и гост-лектор. В лекционната програма, която има за цел да представи добрите практики на различните компании и мотивиращи лични истории на служители, ще се включи Венера Йовчева, управител на един от хипермаркетите на веригата във Варна. Тя ще представи интересни и важни моменти от последните 12 години, в които е част от екипа на Kaufland. Венера ще сподели с аудиторията и защо е избрала компанията за своето дългосрочно кариерно развитие. Участието в събитието на Bulgaria Wants You е безплатно, а всеки, който желание да присъства, може да направи своята регистрация предварително на https://bulgariawantsyou.com/events.

Kaufland България приема отговорно своята ключова роля на пазара на труда, затова сред целите на компанията за подобряване на средата е активното привличане на българи от чужбина с подходящи възможности за кариерно развитие и обучение. Между предприетите от Kaufland мерки в тази посока са предоставянето на сигурна и стимулираща работна среда и богат социален пакет на своите близо 7 000 служители, в това число допълнително здравно осигуряване, спортни карти на преференциални цени, месечни ваучери за храна на стойност 200 лв., гъвкаво работно време. Многобройният екип на компанията може да се възползва и от участие в различни социално значими инициативи, спортни събития, тийм билдинг активности и други атрактивни дейности.

Важна част от стратегията на компанията за привличането и мотивирането на българите да предпочетат родината си като място за развитие са възможностите за обучение и кариерно израстване. Само за 2022 година веригата е инвестирала близо 400 хил. лв. в нови обучителни програми, обхванали голяма част от служителите ѝ в различните структури и отдели. Благодарение на програмите и действията на компанията за управление на таланти, над 50% от служителите остават в екипа на Kaufland повече от 5 години, а повече от 80% от ръководителите са вътрешно развити и повишени.

Bulgaria Wants You има за цел едновременно да задържи и привлече българи, които живеят извън страната, като им предлага възможности за работа и кариерно развитие в родината им. Съвместното партньорство с инициативата позиционира и затвърждава Kaufland като един от най-предпочитаните и стабилни работодатели в страната, който предлага на своя екип сигурна работа, грижа, вдъхновяващи условия и разнообразни възможности за развитие.

Повече за работодателската политика на Kaufland България можете да научите на kariera.kaufland.bg.