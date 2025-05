"Хората ще кажат много неща за мен, когато умра, но аз съм решен, че „той умря богат“ няма да е едно от тях“, коментира 69-годишният милиардер Бил Гейтс, предаде Reuters. Съоснователят Microsoft обеща в четвъртък да раздаде почти цялото си лично богатство през следващите две десетилетия и каза, че най-бедните в света ще получат около 200 милиарда долара чрез неговата фондация във време, когато правителствата по света намаляват международната помощ.

Гейтс каза, че ускорява плановете си да се освободи от богатството си и да затвори фондацията на Гейтс на 31 декември 2045 г. „Има твърде много спешни проблеми за разрешаване, за да мога да задържа ресурси, които биха могли да бъдат използвани, за да помагам на хората", коментира той.

Думите му идват на фона на негово изявление по-рано, че децата му няма да наследят богатството му.

"Най-богатият човек в света убива най-бедните деца в света"

Гейтс също така нападна най-богатия човек в света Илон Мъск, който е и ключова фигура в администрацията на президента Доналд Тръмп.

„Картината на най-богатия човек в света, който убива най-бедните деца в света, не е красива“, каза Гейтс пред Financial Times. Ръководеният от Мъск отдел за правителствена ефективност доведе до унищожаването на Американската агенция за международно развитие (USAID), която преди това е предоставила милиарди финансиране за всичко - от ваксини за деца до спешна хранителна помощ.

Припомняме, че решението на САЩ може да доведе до геноцид. Новите оценки разкриват опустошителната човешка цена от оттеглянето на глобалната помощ. Според The ​​New York Times една година без финансиране от Американската агенция за международно развитие (USAID) може да доведе до над 3 милиона предотвратими смъртни случая по света. Експерти твърдят, че този акт е геноциден по своя замисъл. ОЩЕ: The New York Times: Заповед на Тръмп за USAID ще доведе до геноцид

В косвен упрек към съкращаването на помощта от Тръмп след завръщането му на поста през януари, изявлението на Гейтс каза, че не иска новородените бебета, деца и майки да умират от предотвратими причини. Целта му е да сложи край на болести като детски паралич, малария и морбили и да намали бедността.

„Не е ясно дали най-богатите страни в света ще продължат да се застъпват за най-бедните си хора“, добави Гейтс, отбелязвайки съкращения от големи донори, включително Великобритания и Франция, заедно със Съединените щати. ОЩЕ: USAID става US no AID: САЩ спряха огромен процент от програмите за международно развитие