Почина основателят на "Фантастико" Валери Николов

Създателят на "Фантастико груп" Валери Николов почина на 06.12.2025 г., "оставяйки ярката следа на живот, изпълнен с труд, всеотдайност и нестихващ стремеж към иновации и развитие", съобщиха от "Фантастико".

"Ще го помним винаги с неговия свободен дух на рок музикант; смелостта на визионер, който промени стандартите за модерна търговия в България; щедростта му към значими проекти в сферата на образованието и културата; с неговия стремеж към това винаги да бъдем добри хора и фантастични професионалисти.

Завинаги ще бъде в сърцата ни! Дълбок поклон!", написаха от "Фантастико".

Валери Николов е роден на 21 април 1951 г. Той открива първия магазин "Фантастико" в София през 1991 година, поставяйки началото на една от най-успешните семейни търговски вериги в България.

Екипът ни изказва искрени съболезнования на близките му!