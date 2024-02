Астронавтите от "Аксиом-3" се завърнаха успешно на Земята (ВИДЕО)

Триото беше придружено от пенсиониран астронавт на НАСА, който сега работи за Axiom Space, компанията от Хюстън, която организира чартърния полет. Екипажът се върна с капсула на SpaceX, която се приземи с парашут в Атлантическия океан край бреговете на Флорида, предаде Анадолската агенция, цитирана от БГНЕС.

Турция, Италия и Швеция финансираха мисията, като всяка от страните отдели приблизително 50,9 милиона евро. Това беше третата частна мисия на Axiom до космическата станция, а четвъртата е планирана за по-късно тази година.

Докато бяха в орбита, астронавтите проведоха десетки научни експерименти и разговаряха с ученици и официални лица от своите държави.

Те се насладиха на няколко допълнителни дни в космическата станция, чакайки времето да се подобри в зоната на падане.

Заглавната снимка е архивна.

