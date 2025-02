Исак Нютон и предсказанието за края на света през 2060 г.

Сър Исак Нютон (1643 – 1727), чиито закони за движението и гравитацията поставят началото на революционна промяна в начина, по който хората гледат на Вселената и своето място в нея, е човек с много таланти и интереси. Историята е склонна да го разглежда преди всичко като физик, изобретател на „нютоновата физика“, но той всъщност е много повече: математик, астроном, натурален философ, алхимик и теолог, отказващ да признае каквито и да е граници на източниците на познание. В резултат дейностите на Нютон често се отклоняват далеч от чистата наука, както става ясно от неговото предсказание, че краят на света ще настъпи през 2060 г.

Интересното е, че Нютон не е изготвил подробен документ за публикуване, който съдържа това ужасно предупреждение за бъдещето. Вместо това той написва предсказанието си на лист над поредица от математически изчисления, показвайки ни как неговият всеобхватен и вечно любопитен ум изведнъж може да се завърти по допирателната, пише Ancient Origins.

За разлика от повечето съвременни учени, които издигат стени, за да отделят работата си от религията, Исак Нютон смесва всички свои интелектуални и духовни търсения в най-доброто си алхимично творение. Той е протестантски християнин, който прочита Книгата Откровение, приема най-сериозно апокалиптичните ѝ предсказания и стига до убеждението, че битката при Армагедон е точна (макар и може би стилизирана) версия на неизбежни бъдещи събития.

В последната глава на Откровение е написано, че война между силите на доброто и злото ще доведе до края на света, след което Бог ще царува върховен в нова и по-добра ера. В наше време е тенденция тази история за битка да се свързва със съвременни заплахи като ядрена война, използването на смъртоносни биооръжия, широкомащабни терористични актове или екологичен колапс, а по времето на Нютон хората също са разсъждавали около обстоятелствата, които биха могли да превърнат Битката при Армагедон от пророчество в реалност.

Конкретно Нютон се интересувал най-много от това кога може да настъпи този последен апокалипсис и смятал, че интензивното и задълбочено изучаване на Библията е най-добрият начин да се открие тази изключително важна информация. В глава 11 Откровението говори за двама свидетели, „които ще пророкуват в продължение на 1260 дни и ще бъдат облечени във власеници“ и Нютон вярва, че числото 1260 всъщност означава години, а не дни.

Но кога точно е започнал часовникът на тези 1260 дни? Въз основа на своето тълкуване на писанието, Нютон заключава, че този период от време представлява началото на изоставянето на истинската църква и възхода на покварените тринитарни религии, а именно католицизма (Нютон приема съперничеството между протестантството и католицизма, което белязва времето му, доста сериозно).

Според Нютон ключовият момент, който започва този период на криза, се случва през 800 г. сл.н.е., когато е основана Свещената Римска империя – и когато добавите 1260 към 800 г., получавате 2060 г.!

Пишейки под псевдонима Jehovah Sanctus Unus, Нютон обяснява разсъжденията си в писмо от 1704 г., което включва неговото предсказание, използвайки езика на своето време:

