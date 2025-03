Провалено изстрелване: SpaceX отлага мисия, която трябва да върне блокирани астронавти (ВИДЕО)

Провалено изстрелване на кораб на SpaceX стана причина връщането на двамата бедстващи от месеци астронавти на МКС отново да се отложи.

Преди часове НАСА и космическата компания на Илън Мъск трябаше съвместно да изстрелят кораба Старлайнър, с който се очакваше да бъдат върнати Бъч Уитмор и Съни Уилямс.

Двамата астронавти трябваше да изпълнят 8-дневна мисия, но заради повреда в собствения им кораб, вече 9 месеца са блокирани в космоса. Очаква се опит за повторно изстрелване на кораба да бъде направен най-рано утре, предава БНТ.

