"Мъртво петно" на Слънцето изригна право към Земята. Очаква се магнитна буря

Мощно изхвърляне на слънчев материал след изригване на Слънцето на 11 април лети в посока на Земята.

Както отбелязва ScienceAlert, изригването пристига с „любезното съдействие“ на мъртво слънчево петно, наречено AR2987. Изригването е освободило много енергия под формата на радиация, което е довело до изхвърляне на коронална маса. Това може да предизвика по-интензивно северно сияние в атмосферата на Земята. Материалът от тази коронална маса вероятно ще засегне Земята на 14 април, според SpaceWeather.

Sharing all 1689 photos from 1126pm to 1234am last night with no editing. I started out with 5 second exposures. As the aurora brightened and sped up I lowered, eventually getting to 1 second exposures at 43 seconds in to this video. pic.twitter.com/PXOtZrr5hR — Don Moore (@capture907) April 11, 2022

Слънчевите петна са тъмни области на повърхността на Слънцето. Те се причиняват от интензивен магнитен поток от вътрешността на звездата. Тези петна са временни и могат да траят от часове до месеци.

Според Филип Джъдж от Националния център за атмосферни изследвания на САЩ (NCAR) наименованието "мъртво петно" е по-скоро поетично, отколкото научно. Конвекцията на Слънцето разкъсва тези петна и те с течение на времето отслабват. Но понякога слънчевите петна могат да се „рестартират“ с повече магнетизъм, който се появява по-късно (дни, седмици) в същия регион.

A gorgeous filament eruption in the Earth-Strike Zone! NOAA and NASA #solarstorm prediction models indicate impact by mid-day April 14! Expect #aurora down to mid-latitudes, sporadic disruptions of #GPS reception&amateur #radio propagation, especially on Earth's nightside! pic.twitter.com/CHQmGxWmhv — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) April 11, 2022

Именно такова „мъртво петно“ - AR2987 – е произвело слънчево изригване от клас C на 11 април. Такива изригвания се появяват доста често и рядко имат пряко въздействие върху Земята. Смята се, че изхвърлянето на коронарна маса по време на такива изригвания е бавно и слабо.

Но този път е имало мощно изхвърляне на плазма, която лети със скорост от милиони километри в час към нашата планета. Когато има мощни изхвърляния на коронална маса, потокът от слънчеви частици причинява по-ярки и по-обширни сияния на полюсите на Земята. Учените смятат, че това слънчево изригване ще стане причина и за геомагнитна буря от клас G2 на Земята на 14 април.

The incoming #solarstorm could bring #aurora to mid-latitudes April 14-15. Chances of reaching G2-level conditions are 80% at high latitudes&20% at mid-latitudes. Radio #blackout risk remains low, but amateur #radio operators&#GPS users face disruptions on Earth's nightside. pic.twitter.com/dPj3ia3MbF — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) April 12, 2022

Бурите от този клас са способни да доведат до смущения в сателитите и енергийните системи на планетата. Хората със здравословни проблеми, както и тези с метеочувствителност в такива дни е добре да вземат допълнителни мерки. За кого е опасна и какво да правите при магнитна буря вижте тук.

Според учени от Кралската обсерватория на Белгия тази слънчева активност е нормална, тъй като нашата звезда се приближава до своя пик на активност от поредния 11-годишен слънчев цикъл. По време на този цикъл Слънцето има периоди на спокойствие и периоди на повишена активност, както сега.

The NASA #solarstorm prediction model shows the hit occurring a little later on April 14 at 12pm UTC time compared to the NOAA model, which shows the arrival a bit earlier at 7am UTC time! Either way, both indicate an excellent chance for #aurora! pic.twitter.com/4FtcBQRfJz — Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) April 11, 2022

Сега Слънцето се намира в 25-ия си цикъл, като се брои от началото на наблюденията на нашата звезда, започнали през далечната 1755 година. Слънчевите петна ще се появяват по-често, ще има повече изригвания и всичко това ще продължи до 2025 г., когато активността на нашата звезда ще достигне своя пик.