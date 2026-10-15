Не е точно сфера: Каква е истинската форма на планетите извън Слънчевата система

Досега астрономите смятаха, че газовите гиганти от класа „горещ Юпитер“, които са много близо до звездите си, имат сферична атмосфера. Изследване на планетата WASP-17b обаче показа, че това всъщност не е така. „Горещите Юпитери“ имат по-странна форма. Резултатите от изследването са публикувани в списание Nature Astronomy, пише IFLScience.

Теоретичните прогнози на учените бяха потвърдени с помощта на примера на горещ Юпитер, разположен на 1300 светлинни години разстояние.

Формата на планетите извън Слънчевата система

Астрономи са използвали нов метод, за да изучат формата на атмосферата на гореща планета Юпитер, WASP-17b. Такива планети, които нямат аналози в Слънчевата система, имат много високи температури, поради близостта си до звездите си. В същото време те винаги са обърнати с едната страна към звездата си и следователно имат страна на вечна светлина - ден, и страна на вечна тъмнина - нощ.

WASP-17b е газов гигант, разположен на 1300 светлинни години от Земята и е около 8 пъти по-голям от Юпитер, но по-малко масивен от най-голямата планета в Слънчевата система. WASP-17b е толкова близо до звездата си, че прави една пълна орбита само за 3,7 земни дни.

Астрономите най-накрая разбраха каква всъщност форма имат горещите планети на Юпитер. Резултатите от изследването показват, че атмосферата на планетата WASP-17b, макар и като цяло сферична, е асиметрична. Това означава, че едната страна е по-удължена, което прави планетата по-яйцевидна.

Резултатите от изследването потвърждават теоретичните прогнози и демонстрират как силните ветрове и екстремните температури влияят на горещия Юпитер. Мощни ветрови течения пренасят топлина от постоянно осветената дневна страна на планетата към нощната, което кара атмосферата от тази страна на планетата да се надува по-силно.

С над 6000 потвърдени планети извън нашата слънчева система, този метод за изучаване на далечни светове открива нови възможности за разбиране на сложните процеси в техните атмосфери.

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Друго интересно откритие направиха астрономи от Университета на Уоруик. Те са изследвали възможна планета от второ поколение, обикаляща около бялото джудже HS 0209+0832, разположено на 270 светлинни години от Земята. Нейният химичен състав може да обясни мистерия, която озадачава учените от близо 30 години. За това пише изданието Science Alert.

Този обект може да е газов гигант с размерите на Юпитер, обикалящ около остатък от мъртва звезда с период на обиколка от 4,4 дни. Изследователите предполагат, че планетата се е образувала от материал, изхвърлен от звездата в края на жизнения ѝ цикъл.

Повторен анализ на данните помогна да се определи химичният състав на атмосферата на звездата. Сред откритите елементи бяха цинк, мед и ниобий, чиято концентрация се оказа повече от 1000 пъти по-висока от тази на Слънцето.