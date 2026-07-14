Облаци от камъни и странен океан: Какво крият най-загадъчните планети в Млечния път

Някои от най-често срещаните планети в Млечния път са субнептунови. Това са скалисти светове, които са по-големи от Земята, но по-малки от Нептун. Ново проучване, публикувано в Astrophysical Journal Letters, доближава астрономите до отговора на въпроса от какво са съставени тези мистериозни светове. Учените смятат, че те имат облаци от изпарени скали, както и твърда повърхност, покрита с океани от разтопена магма, пише Space.

Най-странните планети в Млечния път

Тези планети са съставени от водород, но може да съдържат и големи количества водна пара и органични молекули на въглеродна основа. Преди се смяташе, че някои от тези светове са покрити с океани от вода, но ново проучване опровергава това.

Астрономите използваха космическия телескоп Уеб, за да наблюдават няколко поднептунови планети, за да научат повече за общия им състав. Тези планети би трябвало да са представителни за целия клас от тези мистериозни светове.

Учени надникнаха детайлно в центъра на Млечния път, където се "раждат" звездите (ВИДЕО)

Проучването показва, че огромното налягане между атмосферата и повърхността на планетите може да превърне минералите в пара, която образува облаци. Такива минерали включват алуминиев оксид, желязо, магнезиев силикат, манганов сулфид, калиев хлорид, натриев сулфид и цинков сулфид.

Моделирането показва, че тези облаци помагат за задържането на топлина от ядрото на планетата близо до повърхността, повишавайки температурите до 1400–2600 градуса по Целзий. Това кара скалата да се топи и да образува горещи океани от магма.

Ако тези данни са верни, това означава, че предишните предположения за евентуалната пригодност на такива планети за живот са погрешни. Дори границата между атмосферата и повърхността на планетата да не е достатъчно гореща, за да се образува магма, тя все още е твърде гореща, за да съществува течна вода, камо ли живот.

Проучванията на субнептуновите планети продължават и астрономите се надяват най-накрая да разберат какво точно се случва на тези планети.

Мистериозно сияние в центъра на Млечния път породи спекулации за тъмната материя

Наскоро стана ясно, че учените са наблюдавали необичаен излишък от гама-лъчение е засечен в центъра на Млечния път. Ново проучване показва, че ако това сияние се произвежда от обикновени космически обекти, включително пулсари, то би трябвало да има десетки хиляди такива, почти невидими за съвременните телескопи. Този резултат отново постави на преден план една от най-озадачаващите хипотези на астрофизиката: астрономите може би виждат косвена следа от тъмна материя.

Астрономите отдавна наблюдават феномен, наречен „Излишък на галактическия център“ – излишък на гама-лъчение около центъра на Млечния път. Това сияние е почти сферично и се простира на хиляди светлинни години. Проблемът е, че няма достатъчно известни източници на радиация, за да се обясни напълно неговата интензивност.

Гама-лъчите са най-енергийната форма на електромагнитно излъчване. Те могат да бъдат произведени от изключително мощни космически процеси, като звездни експлозии, черни дупки или пулсари. В центъра на Галактиката обаче сигналът се оказа твърде необичаен.

С това откритие пред учените изниква следният въпрос - пулсари или тъмна материя е това. Сред възможните обяснения, които те дават е, че гама-лъчите се излъчват от голям брой пулсари – бързо въртящи се неутронни звезди, които излъчват енергия. Но нов анализ показва, че за да се обяснят само наблюденията от пулсари, в централната част на Млечния път трябва да има повече от 35 000 такива обекта.

Може ли Млечният път да се сблъска с друга галактика?