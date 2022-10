Не празник, а „погребение за Земята“: Полетът в Космоса натъжил Уилям Шатнър от „Стар Трек“

Звездата от „Стар Трек“ разказа за впечатленията си от полета в откъс от новата си книга Boldly Go, публикувана във Variety. В книгата си Шатнър отбелязва, че всичко, което е мислил и очаквал да види, в крайна сметка се е оказало грешно. В резултат, вместо безграничната радост от реализирането на една мечта, го връхлетял непоносим поток от тъга, предизвикан от контраста между студения Космос и „топлата грижа на Земята долу“.

William Shatner, the 90-year-old veteran of imaginary space voyages playing Star Trek’s Captain Kirk, blasted off for real Wednesday, becoming the oldest person to reach the final frontier in a PR bonanza for Jeff Bezos and his rocket company Blue Origin. https://t.co/SQtGYAj1pg pic.twitter.com/u8zAEiu0nj