Колкото аз съм нелегитимен президент, толкова и ти: Зеленски засече Путин с миналото му (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски контрира изключително успешно руския диктатор Владимир Путин, който от много време насам налага тезата, че Зеленски е нелегитимен президент на Украйна и това всъщност ще пречи на каквото и да е мирно споразумение - защото ще е подписано от нелегитимна институция. Основанията на Путин да налага тази лъжлива пропаганда - мандатът на Зеленски изтече. Само че руският диктатор не признава написаното в украинската конституция, че при военно положение президентският мандат в Украйна се "замразява" - а заради Путин в Украйна военно положение има вече над 3 години.

Всъщност Путин не признава настоящата конституция на Украйна - а защо, припомнете си: "Превратът на Майдана": Между пряка демокрация, "киевска клика" и "мръсна война"

В традиционното си вечерно видеообръщение, Зеленски уточни, че е готов да се срещне с руския държавен глава Владимир Путин, "макар че той удължи престоя си във властта с поне три мандата". Зеленски има предвид кандидатирането на Путин за президент на Русия след мандата на Дмитрий Медведев, когато руската конституция не беше изменена изрично така, че да може да си държавен глава на Руската федерация повече от два поредни мандата над 5 години всеки. Преди промените от 2020 година никой в Русия нямаше право на повече от два поредни мандата, но беше направено конституционно тълкуване, че можеш да изкараш два, да пропуснеш един и пак да се кандидатираш - точно така Медведев стана президент, между два мандата на Путин. С промените вече мандатите на Путин до този момент "се нулираха", а на всичкото отгоре президентският мандат в Русия беше удължен - от 5 години стана 6 години - Още: Путин завинаги.

Същевременно, според американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) Путин ясно е показал, че Западът не е направил достатъчно, за да го накара да коригира стратегията си за руска победа в Украйна. Тя е следната – на бойното поле, чрез бавен, но постоянен руски напредък, на цената на огромни жертви, но заради по-големите руски ресурси успехът е неизбежен в бъдеще. Оценката на Путин е, че украинската армия не може да си върне вече завоювани от руската армия украински земи и че загубите на руската армия, макар и чудовищни, не са достатъчни да я спрат да трупа тактически успехи, които да се превърнат рано или късно в стратегически, смятат от ISW. А Путин каза на Икономическия форум в Санкт Петербург, че предложените от Русия условия за мир (всъщност капитулация) в Истанбул от март 2022 година са били много по-меки, отколкото сега Русия иска. Руският диктатор показа за думите си, че е готов да гони целите си – пълно подчинение на Украйна на сферата на русский мир – по военен път, ако по дипломатически път не става нищо. Увеличена западна военна помощ и определени икономически инструменти могат да позволят на украинските сили да поддържат натиск на бойното поле и да изострят икономическите проблеми на Русия, за да се постигне траен и справедлив край на войната – ако Западът не се откаже и наистина помага, в средносрочен план Русия ще се сблъсъка с такива икономически проблеми, че няма да може да поддържа сегашното ниво на военна активност в Украйна, смятат от ISW. Още: "Невероятна лъжа": Путин уверява, че няма да напада НАТО, шокира с версия за удара по Киев

В подкрепа на тезата на ISW, че в Русия икономическите проблеми растат и ако Западът натисне, те ще станат по-сериозни и явни по-бързо, The Moscow Times публикува нови данни от Росстат. Според тях, Руският фонд за националното богатство (еквивалент на Сребърния фонд в България) е на ниво под 2,8 трилиона рубли (35,7 млрд. долара), а преди подпалената от Путин пълномащабна война в Украйна във фонда имаше поне 5 пъти повече пари. Фондът се ползва за компенсации, когато цените на петрола и газа са по-ниски от прогнозираните от Русия в закона за бюджета за съответната година и има недостиг в руския държавен бюджет на приходи по това перо. Освен това, руският министър на икономическото развитие Максим Решетников каза пред РБК, че Русия е на ръба на рецесията, защото индустриите извън военната не могат да привлекат никакви инвестиции. Информационната агенция NHK обаче съобщи, че Северна Корея се готви да прати 25 000 работници в икономическата зона "Алабуга", в Татарстан, за да сглобяват дронове "Шахед" и идеята е да трупат опит, за да се включат в такова производство на дронове и в Северна Корея.

Известно увеличаване на руската военна активност в Украйна отбелязва украинският генщаб на дневна база. На 19 юни е имало 176 бойни сблъсъка, с 13 повече спрямо 18 юни, съгласно официалните украински данни. Руснаците са хвърлили 75 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. С 17 повече за денонощие, като това е трети пореден ден под 100. От тях 9 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думите на Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб от около 5000 изстреляни снаряда, с около 100 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 3800 FPV дрона "камикадзе", т.е. с около 450 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – по украинските данни са отбити 52, като украинският военен телеграм канал "Офицер" сочи руски напредък в Новониколаевка, но отбелязва и по-добра ситуация за украинците при Удачно (и двете села са на южната дъга на Покровск). Още 17 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление – тук руският натиск в Комар изглежда няма да бъде удържан още дълго и ще има ново изравняване на фронта в полза на руснаците по линията на магистралата Запорожие - Донецк. 29 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, а 20 – в Торецкото. Освен това, по 13 руски пехотни атаки е имало в Краматорското и Курското направление, а 12 – в Харковското, при Вовчанск.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" открито признава, че в граничната зона на Сумска област украинците контраатакуват много силно, но отрича да имало успехи. От обзора на канала става ясно, че и в Курска област руснаците не правят нищо значимо засега. Колегите им от "Рибар" също признават за украинските контраатаки.

Още: Руските ракети са демоде, Кремъл залага на нова ера и пести танкове (ОБЗОР – ВИДЕО)

Съгласно сводката на украинските ВВС, тази нощ Русия е използвала 86 дрона клас "Шахед" за атака срещу цели в Украйна. Свалени са 70 дрона, като пак малко повече са "укротени" с електронно заглушаване, отколкото с ПВО – 36:34. Руското военно министерство съобщава за 61 свалени украински дрона над руска територия, като 22 са били свалени над Орловска област, още 14 – над Курска област, има и 1 свален дрон в Москва, без щети и поражения. В Оренбург обаче имаше атака с дронове, която не е отразена от руското военно министерство, вижте долното видео – Още: Руските дронове подпалиха Одеса и Харков за пореден път (ВИДЕО, СНИМКИ)

"What should I do? Where should I run?" — Meanwhile, in Orenburg, a thousand kilometers from Ukraine, unidentified drones were flying, sirens were wailing, explosions were heard, and local social media pages were spreading horror stories about “sabotage groups” and urging people… pic.twitter.com/3Z57Gz8Fvl