Solar orbiter излетя! Сондата ще заснеме полюсите на Слънцето (ВИДЕО)

3,2,1... Solar Orbiter излетя от Кейп Канаверъл. Сондата беше изстреляна с ракета "Атлас V". Целта й е да изследва динамичното поведение на Слънцето и да заснеме полюсите му.

Solar Orbiter е съвместен проект между Европейската космическа агенция и NASA, която е осигурила един от инструментите й, както и самото изстрелване. Европейската агенция е осигрила 9 от инструментите, с които сондата ще изследва Слънцето.Това е втората сонда, която изследва Слънцето от близо. За "Parker" (Паркър), изстреляна преди година и половина, сме ви разказвали. ВИЖТЕ ТУК. "Solar Orbiter" няма да навлиза в слънчевата корона като "Parker", но ще маневрира на уникална орбита, по която ще премине над двата полюса, които досега не са снимани.Заедно с мощните наземни обсерватории, двете сонди ще са като оркестър, каза Гюнтер Хасингер, научен директор в ЕКА: "Всеки инструмент свири различна мелодия, но заедно изпълняват симфонията на Слънцето".Стойността на проекта е 1,5 млрд. евро. Пътешествието на сондата "Solar Orbiter" ще продължи две години, а научната й мисия - между пет и девет години.