Учени: Слънчевата система е много по-голяма, извънземните могат да достигнат до нас през портали

Новата теория на учените предполага, че границата на Слънчевата система трябва да се определя не като ясна граница, а като резултат от сложно взаимодействие на сили, енергии и траектории.

Новата теория на учените

Двама водещи експерти в областта на космическите изследвания твърдят, че границите на Слънчевата система трябва да бъдат преразгледани. Според тяхната теория, отчитането на гравитационното поле на Млечния път ни позволява да предефинираме границите на влиянието на Слънцето. Учените също така смятат, че интелигентни извънземни биха могли да влязат в Слънчевата система чрез специални портали. Статията е публикувана в списание ROOM - The Space Journal of Asgardia, пише Space.

Новата теория е предложена от Джим Грийн, бивш учен от НАСА, и Ед Белбруно от Принстънския университет, САЩ. Учените смятат, че гравитационната граница на Слънчевата система се простира на почти 3,8 светлинни години от Слънцето, което е около 241 000 астрономически единици. Това е 241 000 пъти разстоянието между Слънцето и Земята и такова разстояние е сравнимо с разстоянието, разделящо Слънцето от най-близките звезди. Например, звездата Проксима Кентавър е на около 4 светлинни години от нас.

Границата на Слънчевата система в момента се счита за точката, където слънчевият вятър се среща с междузвездната среда. Тя се намира на разстояние от около 120 астрономически единици от нас. Но ако вземем предвид облака на Оорт, границата е на разстояние от около 100 000 астрономически единици или почти 1,5 светлинни години. Предполага се, че гравитационното влияние на Слънцето свършва там.

Авторите на новата теория смятат, че границата на Слънчевата система не трябва да се разглежда като ясна граница, а като резултат от сложно взаимодействие на сили, енергии и траектории на движение.

Според теорията, гравитационно стабилните лагранжеви точки L1 и L2 в системата Слънце-Млечен път биха могли да служат като портали. Чрез тях междузвездни обекти, като например известната комета 3I/ATLAS, биха могли да навлязат в Слънчевата система. В бъдеще учените биха могли да използват тези точки, за да улавят такива обекти за по-нататъшно изследване.

Учените вярват, че Слънцето може да използва гравитацията си, за да привлича междузвездни обекти, които попадат в тази гравитационно стабилна област на Космоса, и по този начин те могат да станат част от Слънчевата система. Това важи и за скитащите планети. Така че в бъдеще Слънчевата система може да има повече планети, отколкото сега.

Учените смятат, че тези точки на Лагранж трябва да бъдат изследвани с помощта на сондата New Horizons на НАСА, която в момента е далеч отвъд орбитата на Плутон.

В своята статия изследователите разглеждат и потенциални извънземни цивилизации. Според астрономите, междузвездните пътувания изискват способността да се манипулира гравитацията. Една напреднала извънземна цивилизация би могла да използва това, за да пътува през Млечния път, използвайки портали, създадени в точките на Лагранж.

По този начин, интелигентни извънземни, ако съществуват такива, биха могли да влязат в Слънчевата система през тези портали и дори да създадат наблюдателни станции в точките на Лагранж на системата Слънце-Млечен път. Изследователите смятат, че наблюдението на тези места в Космоса би могло да помогне за разкриването на доказателства за съществуването на извънземни цивилизации.

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