Вече с резултат: Китайската сонда Chang'e-6 взе почва от обратната страна на Луната (ВИДЕО)

Капсула с проби от реголит (повърхностния слой на лунната почва), спусната от сондата с парашут, се приземи на площадката за кацане Xizhiwangqi в автономния регион Вътрешна Монголия, съобщи телевизия CGTN.

Още: Китайска сонда кацна на обратната страна на Луната

Сега капсулата ще бъде изпратена в Пекин, за да бъдат взети проби от нея.

Китай изстреля сондата Chang'e-6 в началото на май, като мисията продължи 53 дни.

