Китайската сонда Chang'e-6 взе проби от далечната страна на Луната и се завръща (ВИДЕО)

Държавните медии като "Синхуа" пишат, че събирателният модул на апарата Chang'e-6 („Чанг'е-6“) е излетял около 07:38 ч. във вторник, 4 юни (23:38 ч. по Гринуич в понеделник), за да започне пътуването си обратно.

China's Chang'e-6 probe took off from the lunar surface with soil samples on board - Xinhua



As noted by the National Space Administration of China, the probe successfully entered its intended orbit around the satellite.



On the lunar surface, the probe collected samples using a…