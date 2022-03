За първи път НАСА извади свръхтежка ракета SLS на стартовата площадка

SLS (Space Launch System) е обещаваща свръхтежка ракета, която НАСА планира да използва за изстрелвания извън орбитата на Земята. Тя има две степени и два странични ускорителя. Първоначалната версия, която е извадила НАСА, ще може да вдига до 90 тона товари, а в бъдеще товароносимостта ще се увеличи: първо до 105 тона, а след това – до 130. Проектът SLS използва много разработки от програмата Space Shuttle и нереализираната ракета Ares V, която SLS е предназначена да замени. Първата степен използва четири двигателя RS-25, разработвани за совалките.

Независимо от заимстването проектът се оказа много по-скъп от планираното. Многократно беше отлаган и първият старт, планиран за 2016 г.. Наскоро инспекторът на НАСА Пол Мартин обяви, че цената на едно изстрелване на Orion на SLS е 4,1 милиарда долара. 2,2 от тях са за самата ракета, още 0,57 за необходимите наземни разходи, а останалата част е цената на американската и европейската част на космическия кораб Orion. Миналата година НАСА реши да замени ракетата за изстрелване на мисията до Европа от SLS до Falcon Heavy, като цената на новия договор за изстрелване беше 178 милиона долара.

През октомври 2021 г. НАСА за първи път събра SLS заедно с космическия кораб Orion, предназначен за лунни мисии. Впоследствие инженерите на агенцията тестваха ракетата в продължение на няколко месеца и след успешни тестове тя беше изпратена на стартовата площадка на космическия център „Кенеди“, за да започне подготовката за първото изстрелване. Ракетата и обслужващата кула бяха транспортирани на самоходен гъсеничен транспортьор повече от 10 часа, разстоянието между монтажния цех и стартовата площадка е 6,5 километра.

През първата половина на април SLS ще бъде зареден с гориво, за да се тества работата на всички части от горивната система на ракетата и наземната инфраструктура. След това горивото ще бъде източено, а ракетата ще бъде върната в монтажния цех, за да се извършат последни приготовления преди изстрелването. Очаква се, че то ще се състои не по-рано от юни. По време на първия си полет ракетата ще изпрати космически кораб Orion без екипаж в орбита около Луната. Следващият полет ще се проведе не по-рано от май 2024 г., като в него вече ще участва екипаж, който ще облети Луната и ще се върне на Земята. Първото кацане на хора на Луната вероятно ще се случи през 2026 г.

Starship and SLS in scale to one another, frame grabs from @NASASpaceflight live feed. pic.twitter.com/PcYb25XUw2