Космическите сили на САЩ планират патрул около Луната (ВИДЕО)

Видеото съдържа доста значимо съобщение – американската армия планира да разшири своите способности за космическа осведоменост отвъд геостационарна орбита, чак до Луната.

„Досега космическата мисия на Съединените щати се простираше на 22 000 мили (35 000 км) над Земята – се казва във видеото. – Изследователската лаборатория на ВВС разширява този диапазон 10 пъти и оперативната зона на Съединените щати – 1000 пъти, отвеждайки нашия обхват до далечната страна на Луната и окололунното пространство.“

Американските военни и по-рано са говорили за разширяване на своята оперативна зона, но сега са пристъпили към конкретни стъпки за изпълнение на своя план. Планира се изстрелването на спътник, вероятно оборудван с мощен телескоп, в окололунното пространство. Съдейки по видеото, сателитът ще се казва Cislunar Highway Patrol System, или накратко CHPS. Изследователската лаборатория планира да формира точните си изисквания към тази система на 21 март и да обяви възлагане на поръчката през юли. Програмата CHPS ще се ръководи от Майкъл Лопес от Space Vehicles Directorate.

Аполо 17: Какво правиха астронавтите на Луната? (ВИДЕО)



CHPS трябва да реагира на различни заплахи, но преди всичко ще осигурява „ситуационна осведоменост“ на военното ведомство. Космическият трафик около Луната се е увеличил драстично през последните години и има опасения, че някои привидно мирни изследователски апарати, обикалящи около Луната, биха могли потенциално да се върнат на Земята, например за да атакуват американски военни спътници, разположени на геостационарна орбита.

Скорошен доклад на Центъра за стратегически и международни изследвания, Fly Me to the Moon, разглежда десетките мисии, планирани до Луната през следващото десетилетие и според видеото там ще стане „претъпкано“.

Със сателита CHPS и вероятно последващи мисии американската армия ще се стреми да гарантира „мирното развитие“ на окололунното пространство и да осигури „безопасна и сигурна“ среда за проучване и търговско развитие.