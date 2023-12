Няма престъпление: Прокуратурата прекрати разследването по делото „Нексо“

Преди почти година - на 12 януари 2023 г., прокуратурата, под ръководството на бившия главен прокурор Иван Гешев, нахлу в офисите на "Нексо" в София. Тогава заместникът на Гешев, който после се обърна срещу него и сега е изпълняващ длъжността обвинител номер едно - Борислав Сарафов - се похвали, че била разбита схема с криптовалути и че "Нексо" били свързани с лице, финансиращо тероризъм. Впоследствие това бе опровергано.

Съоснователят и бивш депутат от "Реформаторския блок" Антони Тренчев нарече акцията на прокуратурата "произвол" и обяви, че компанията ще предяви иск срещу държавата за поне 1 милиард долара.

Отделно, НАП обяви, че е открила "големи дългове" на дружеството в България. От "Нексо" обаче отвърнаха, че нямат данъчни задължения, и се аргументираха с разпространен документ.

Обвиненията

Обвиненията на четиримата от "Нексо" са за това, че в периода от 2018 г. до януари 2023 г. са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел.

Кънчев и Тренчев са привлечени като обвиняеми и за това, че в периода от юни 2018 г. до януари 2023 г. без съответно разрешение по чл. 13, ал. 1 от Закона за кредитните институции (ЗКИ) извършвали по занятие банкови сделки чрез онлайн платформата "Нексо", а именно - кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични кредити (заеми) в щатски долари, британски паунди и евро на физически лица и търговски дружества срещу получаване на лихва, както и влогове срещу изплащане на лихва. От държавното обвинение посочиха, че това е престъпление по чл. 252, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наказателния кодекс.

Снимка: "Нексо"

Защо е прекратено производството по делото?

В хода на разследването са извършени редица разпити на свидетели, сред които и свидетел с тайна самоличност. Изготвени са две експертизи – техническа и банкова, като са изследвани и анализирани движения по разплащателни сметки на физически и юридически лица. Също така са изготвени комплексна съдебно–изкуствоведска и оценителна експертиза, комплексна аудиовизуална и съдебно–икономическа експертиза, извършени са различни процесуално–следствени действия, свързани с претърсвания, изземвания и огледи на веществени доказателства. Изготвени са Европейски заповеди за разследване и са приобщени отговорите по тях.

"Следва да се отбележи, че наблюдаващите прокурори са стигнали до заключение, че не е необходимо назначаването на експертиза, за която от Висшия съдебен съвет беше дадено разрешение на прокуратурата да извърши разход в размер на 500 000 долара", казват от държавното обвинение.

Към 2018 г., както и към останалия инкриминиран период, а и към настоящия момент, в България липсва съответен правен режим на дейността, свързана с услуги с криптоактиви. "Същата не е регулирана и дружествата от групата "Нексо" не подлежат на разрешителни, регистрационни или лицензионни режими. Виртуалната валута не е регламентирана в страната като законно платежно средство и дейностите с нея не попадат в класификацията по чл. 4 от Закон за платежните услуги и платежните системи", аргументират се от СГП за спирането на делото.

От показанията на свидетели се установява, че виртуалните валути нямат регулация на територията на България. Според доклад от 09.01.2019 г. на Европейския банков орган (ЕБО) криптоактивите не са признати като парично средство, депозити или други възстановими средства в нито една държава от ЕС.

След анализа на разпитаните по делото свидетели се установява още, че дейността на "Нексо" е реализирана посредством онлайн платформа, вероятно управлявана извън страната.

Споразумението в САЩ

Междувременно разследването е установило, че регулаторните органи от щатите Калифорния, Кентъки, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт в САЩ са започнали административни действия срещу компанията поради извършване на банкова дейност и предоставяне на финансови услуги без лиценз. В същото време на 19.01.2023 г. между Nexo Capital Inc., Nexo Financial LLC, Nexo Inc. и Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC), Асоциацията на администраторите на ценни книжа в Северна Америка (NASAA), състояща се от всички 50 американски щати и три територии, Главния прокурор на Ню Йорк (NYAG), Департамента по банково дело на Тексас, Отдела по банково дело и ценни книжа в Аляска и Отдела за надзор на потребителски услуги във Вашингтон, е постигнато окончателно споразумение.

Според него "Нексо" не е участвала в измама или подвеждащи търговски практики, не са налице данни клиенти на "Нексо" да са били ощетени или подведени относно финансовото състояние на компанията. Със споразумението се прекратяват всички административни производства по отношение на "Нексо" в осем американски щата.

Няма доказателства за престъпления

"На базата на така установената фактическа обстановка екипът от наблюдаващи прокурори стига до извода, че не са налице доказателства за извършени престъпления. Така възприетата фактология не обуславя наличието на престъпно сдружение, което да сочи структурираност и трайност", добавят от софийската прокуратура.

Не са налице доказателства за престъпна деятелност в различни форми на съучастие с цел извършване на банкова дейност по занятие без съответно разрешение. Също така не са събрани доказателства за пране на пари. Спрямо обвиняемите не са събрани доказателства и за извършени данъчни престъпления или компютърни измами.

"В заключение, може да се достигне до извода, че предлаганите от "Нексо" продукти не представляват финансови инструменти. Предоставянето на услуги на клиенти по отношение на тези продукти не попада в обхвата на инвестиционните услуги. Предвид това, че криптоактивите към настоящия момент не са финансови инструменти, търговията с тях също не е обект на регулацията", посочват от обвинението.

Според Закона за мерките срещу изпирането на пари виртуалните валути са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или гарантира от централна банка или от публичен орган. Поради изложеното наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма извършено престъпление и са прекратили наказателното производство.

