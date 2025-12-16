Столичната полиция е предотвратила имотна измама за стотици хиляди левове

При специализирана операция днес е предотвратена имотна измама в размер на стотици хиляди левове във връзка с имот в кв. „Малинова долина“, съобщи на брифинг Кристиян Костов, заместник-началник на отдел „Икономическа полиция“ към Столичната дирекция на вътрешните работи.

При сделка за покупко-продажба на имота, пред нотариус са представени документи, които пораждат съмнения в тяхната истинност. Нотариусът подава сигнал, а разследващите установяват, че нотариалният акт не съществува в архивите на Агенцията по вписванията. Площта на имота е около 760 кв. метра.

По случая са арестувани са двама души – жена на 49 г., която не е известна на МВР, и мъж на 52 г. с множество полицейски регистрации. Те са задържани за срок до 72 часа, като материалите по разследването са докладвани на прокуратурата.

Кристиян Костов посочи, че органите на МВР осъществяват постоянен наблюдение върху лица от оперативен интерес по линия на имотните измами и взаимодейства тясно с други контролни органи и институции.