Войната в Украйна:

Внимание задръстване: Камион се преобърна на натоварена магистрала

25 август 2025, 09:31 часа 282 прочитания 0 коментара
Внимание задръстване: Камион се преобърна на натоварена магистрала

Товарен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. При инцидента няма пострадали. 

От Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ) съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
задръствания катастрофа с камион информация 2025
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес