Внимание задръстване: Камион се преобърна на натоварена магистрала

Товарен камион се е преобърнал тази нощ около 5-и километър на магистрала „Тракия“ близо до София, съобщиха за БТА от пресцентъра на МВР. При инцидента няма пострадали.

От Агенция „Пътна инфраструктура“(АПИ) съобщиха, че движението в посока София се осъществява в изпреварящата лента поради изтегляне на тежкотоварния автомобил. От агенцията призоваха шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

В социалните мрежи шофьори съобщават за големи задръствания в района на инцидента.