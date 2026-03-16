16 март 2026, 11:38 часа 215 прочитания 0 коментара
Блъснато дете на пешеходна пътека в Пловдив

Дете на 11 години е без сериозни наранявания след катастрофа тази сутрин в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.

Според получения сигнал в полицията около 7:30 ч. детето е било блъснато от лек автомобил, докато пресича на пешеходна пътека на кръстовище между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец".

Шофирала е жена на 41 години. Пробата ѝ с дрегер за употреба на алкохол е отрицателна

При друг случай на 10 март две момичета на по 11 години бяха блъснати от автомобил, докато пресичали на пешеходна пътека в Лом.

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Пловдив инцидент пешеходна пътека блъснато дете
