Блъснато дете на пешеходна пътека в Пловдив

Дете на 11 години е без сериозни наранявания след катастрофа тази сутрин в Пловдив, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Пловдив, цитирани от БТА.
Според получения сигнал в полицията около 7:30 ч. детето е било блъснато от лек автомобил, докато пресича на пешеходна пътека на кръстовище между бул. "Пещерско шосе" и ул. "Царевец".
Шофирала е жена на 41 години. Пробата ѝ с дрегер за употреба на алкохол е отрицателна.
При друг случай на 10 март две момичета на по 11 години бяха блъснати от автомобил, докато пресичали на пешеходна пътека в Лом.
