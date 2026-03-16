Два пъти с 200 за по-малко от час: Шофьор остана без книжка

Отнета е шофьорската книжка на 21-годишен водач, засечен два пъти в рамките на по-малко от час да управлява автомобил с близо 200 км/ч, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, цитирани от БТА.

Нарушението е установено на път I-6, близо до разклона за село Бинкос, с камера за контрол на скоростта. На 8 март в 20:55 часа е заснет лек автомобил „БМВ“, движещ се в посока Казанлък със скорост 200 км/ч при ограничение от 90 км/ч. В 21:44 часа на същото място автомобилът отново е засечен – този път в посока Сливен – със скорост 189 км/ч.

Водачът е установен – 21-годишен мъж от село Чинтулово. За нарушенията са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева. Шофьорската му книжка е отнета, а автомобилът е спрян от движение.

По данни на полицията водачът има три години стаж зад волана. За този период срещу него са съставени осем акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, като 12 от тях са платени.

