Любопитно:

Два пъти с 200 за по-малко от час: Шофьор остана без книжка

16 март 2026, 11:46 часа 196 прочитания 0 коментара
Отнета е шофьорската книжка на 21-годишен водач, засечен два пъти в рамките на по-малко от час да управлява автомобил с близо 200 км/ч, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, цитирани от БТА.

Нарушението е установено на път I-6, близо до разклона за село Бинкос, с камера за контрол на скоростта. На 8 март в 20:55 часа е заснет лек автомобил „БМВ“, движещ се в посока Казанлък със скорост 200 км/ч при ограничение от 90 км/ч. В 21:44 часа на същото място автомобилът отново е засечен – този път в посока Сливен – със скорост 189 км/ч.

Водачът е установен – 21-годишен мъж от село Чинтулово. За нарушенията са му съставени и връчени два акта на обща стойност 2100 лева. Шофьорската му книжка е отнета, а автомобилът е спрян от движение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По данни на полицията водачът има три години стаж зад волана. За този период срещу него са съставени осем акта и 20 глоби с фиш за различни нарушения на Закона за движение по пътищата. Всички са връчени, като 12 от тях са платени.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
шофьорска книжка превишена скорост глоби пътно нарушение
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес