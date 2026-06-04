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Здравна измама: Две сестри лекари източиха 500 000 евро от НЗОК в Пловдив

04 юни 2026, 8:03 часа 1127 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Здравна измама: Две сестри лекари източиха 500 000 евро от НЗОК в Пловдив

Мащабна и безскрупулна схема за източване на публични средства разтърси здравната система в Пловдив. Разследващите разкриха шокиращи детайли за разбита организирана престъпна група, за която се предполага, че е присвоила близо 500 000 евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ). В основата на тази схема са две сестри. До момента са задържани петима души, сред които двама известни лекари – физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница в града.

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Разследването обхваща период от една година назад, през който над 4 000 пациенти са били фиктивно лекувани. Проверяват се повече от 3 000 фалшиви направления към десетки санаториуми и рехабилитационни центрове в страната.

Механизмът на схемата

В основата на перфектно смазаната престъпна машина стоят две сестри – едната ревматолог, а другата рехабилитатор. Според директора на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов, именно близките роднински връзки са осигурявали изключителна конспиративност и координация в групата.

Схемата е действала по изключително циничен начин, напълно заобикаляйки стандартния медицински ред. 

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Заместник-окръжният прокурор Димитър Пехливанов уточни, че преминалите през схемата граждани на този етап не се разглеждат като умишлени съучастници. "Много от тях просто са търсели по-евтино лечение или социална услуга, без да подозират, че с данните им се извършва милионна измама. Само в рамките на един ден са разпитани над 70 свидетели", каза той.

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Срещу петимата задържани са повдигнати тежки обвинения - за участие в организирана престъпна група, за документни престъпления в особено големи размери и за неправомерно получаване на средства от фондовете на НЗОК и НОИ.

Законът предвижда наказание от 3 до 15 години лишаване от свобода, както и пълна или частична конфискация на имуществото.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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