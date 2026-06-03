3000 фиктивни пътеки: Здравната каса в Пловдив източена с огромна сума (ВИДЕО)

Икономическа полиция – Пловдив е установила източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), като сумата е около половин милион евро (500 000 евро) за една година, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг в Министерски съвет днес, 3 юни. Той предостави само обобщение на акцията, без да добавя излишни подробности, споделяйки, че те ще станат ясни на пресконференция на местната полиция и прокуратура от 16 ч.

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3000 фиктивни клинични пътеки

Използвани са около 3000 фиктивни клинични пътеки от пациенти, които реално не са получили услуга по рехабилитазия, разкри Иван Демерджиев.

Разпитани са над 35 свидетели. Има и задържани - общо шестима души, които са заподозрени в престъпление. Повдигнати са 5 обвинения.

Снимка: БГНЕС

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Всичко това е ставало с помощта на печати на лекари, "които в голямата си част не са знаели", че техни печати се използват, за да се източват пари, разясни министърът на вътрешните работи.

"Продължаваме да разследваме в годините назад и дали тази практика е използвана извън територията на Пловдив", добави той.

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