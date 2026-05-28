НЗОК без пари за лекарства от септември: Говори експертът Деян Денев (ВИДЕО)

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) остава без пари за лекарства през септември. Това каза в предаването Студио Actualno изпълнителният директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARParM) Деян Денев. Той отговори на въпроса дали опасността е свързана с липсата на бюджет за тази година, или недостигът на средства в касата е традиционен: “Този недостиг е от няколко години. Ние го наричаме скрит дефицит, той се натрупва всяка година в средствата за лекарства. Да, бюджетът е разчетен така, че да стигне за част от годината. На практика около 70% от общата стойност на терапиите, които българските лекари изписват.

Кой и как покрива недостига

За остатъка до края на годината се разчита на доброволни договори с фармацевтичните компании, които да възстановят средствата, които не достигат на НЗОК.

За да бъдат сключени тези договори обаче, трябва да има нов бюджет. А вече сме май месец, такъв бюджет няма, което създава доста високо ниво на напрежение и несигурност дали бюджетът ще бъде приет, кога ще бъде приет, как ще изглежда.

И може ли той да бъде разумна основа за сключване на тези договори за компенсаторен механизъм, който да позволи на касата да се разплаща с договорните си партньори за предписаните от български лекари лекарства и за получени от пациентите лекарства.

Около 1 600 000 български граждани, които страдат от тежки, хронични заболявания, животозастрашаващи понякога, разчитат на помощта на НЗОК, когато имат нужда от лекарствено лечение.

Производителите доставят своите лекарства в България на най-ниската цена на производител спрямо 10 европейски държави. Въпреки това, че цената вече е определена на токова ниско ниво, парите на НЗОК да покрие всички лекарства, които българските лекари са изписали, не достигат.

Предвидим таван на отстъпките

Съответно работи този компенсаторен механизъм, който изземва около 40% допълнително от тези ниски цени, средно разбира се, за различните продукти е различно, от стойността на ниво цена на производител.

Което означава, че компаниите работят при едни много специфични и спецални, бих казал, условия за България, за да могат техните продукти да бъдат достъпни за българските пациенти, когато касата ги заплаща.

В първата година от пускането на нов продукт на пазара, отстъпките достигат до 170% от приходите. На практика не само безплатно, но и на отрицателна цена трябва да го достави.

Ясно е, че този компенсаторен механизъм не може да изчезне. Но трябва да се постави един горен таван, така че тазгодишните отстъпки и компенсации да не надвишават нивата от миналата година.“

През следващите години трябва да се търсят начини тези компенсаторни механизми, тяхната тежест да бъде ограничавана и свивана, каза Делян Денев.

