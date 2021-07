10 известни представителя от зодия Лъв

1. Барак Обама

Рожден ден: 4 август 1961 г.

Барак Обама е бил 44-ият президент на САЩ. Той също е историческа фигура, тъй като беше първият афро-американец, президент на Съединените щати, преди това беше сенатор от Илинойс и адвокат по граждански права.

2. Меган Маркъл

Рожден ден: 4 август 1981 г.

Още един рожден ден на 4 август! Tази американска актриса се превърна в реалния живот на британската принцеса, която изпълни мечтата на много млади жени, когато се омъжи за принц Хари. Въпреки че вече не е актриса, тя, Хари и синът им Арчи живеят в Калифорния.

3. Дженифър Лопес

Рожден ден: 24 юли 1969 г.

Дженифър Лопес е мултиталантлив артист, който не само е завладял както музиката, така и актьорството, но е мощна бизнес дама зад кулисите. С 8 студийни албума и изпълнения във филми, като The Wedding Planner и Anaconda, може да се каже, че тя е пример за съвършенство.

4. Дженифър Лорънс

Рожден ден: 15 август 1990 г.

Друга добре позната Дженифър в списъка, Дженифър Лорънс е най-известна с ролята си в поредицата „Игри на глада“, както и с редица други филми. Тя не само открадва светлината на прожекторите във филмовата си работа, но е също толкова приятна за гледане в интервюта.

5. Даниел Радклиф

Рожден ден: 23 юли 1989 г.

Човекът, който е играл Хари Потър във филмовата поредица, също е случайно Лъв (рожденият ден на Хари е на 31 юли). Радклиф може да е голяма звезда, но той е и много скромен човек.

6. Елизабет Мос

Рожден ден: 24 юли 1982 г.

Въпреки че, Мос ни направи страхотни изпълнения в The Handmaid’s Tale and Mad Men, тя участва и в множество филми и предавания: Us, The Invisible Man, The West Wing и Shirley, за да назовем само няколко.

7. Хали Бери

Рожден ден: 14 август 1966 г.

Кой би могъл да забрави Хали Бери в много от нейните невероятни роли? Тя е била момиче на Bond и Storm в X-Men, но е участвала и в Monster’s Ball, Swordfish, The Call и е говорител на Revlon.

8. Мадона

Рожден ден: 16 август 1958 г.

Мадона е създател на тенденции в музиката и изпълнението повече от 30 години. Тя е толкова емблематична и най-големите й хитове продължават да ни забавляват и до днес: „Като Дева“, „Цени“, „Вог“, „Като молитва“ и „Отвори сърцето си“.

9. Крис Хемсуърт

Рожден ден: 11 август 1983 г.

Красивият австралийски актьор е най-известен с ролята си на Тор в кинематографичната вселена на Marvel, но той е също толкова очарователен като съпруг и баща. Големият брат на Лиъм Хемсуърт има актьорски роли в Extraction, Ghostbusters, Snow White and the Huntsman и Red Dawn.

10. Арнолд Шварценегер

Рожден ден: 30 юли 1947 г.

Този актьор станал политик е истински канал на енергията на Лъв с неговата амбиция, лидерство и това да бъде в центъра на вниманието. Той беше губернатор на Калифорния от 2003 до 2011 г., но също така е известен с ролите си във филмите за Терминатора, Хищник, Тотално отзоваване, Командос и Ченге от детската градина.