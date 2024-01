70-годишна жена от Уганда роди близнаци и вече ги отглежда с любов и внимание (ВИДЕО+СНИМКИ)

"Тя не може да спре да ги съзерцава", казва доктор Едуард Тамале Сали, който е проследил бременността и е изродил децата. Специалистът определя младата майка като "обичлива" и "игрива". Момиченцето се казва Бабиире Набагала, а момченцето - Като Шафике Кангаве. В селището, в което Сафина живее, вече ще я наричат с нов псевдоним - Налонго, което означава "майка на близнаци". Съпругът ѝ - Уалусимби Бадру, ще бъде наричан Салонго - "баща на близнаци".

На пресконференция след изписването на бебетата доктор Сали е казал, че още в деня на раждането Сафина е станала и е започнала да ходи. "А сега почти играе футбол", пошегувал се той. "В добра форма е, кръвното ѝ налягане е нормално, няма диабет - много здрава жена е и цяла Африка се радва за нея.", е споделил още лекарят и след това се обърнал към 70-годишната жена с думите: "Ако искаш още едно дете, чакаме те".

At 70 years, Safina Namukwaya delivers twins today:@WHIFCug Sets African Record! Celebrating our 20th anniversary, we've achieved the extraordinary – delivering twins to Africa's oldest mother aged 70! This a historic event#Uganda #pregnancy #ivf #fertility pic.twitter.com/gY8K9M91cS