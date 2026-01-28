Археолози: Древните хора в Китай са били значително по-умни

Откриването на сложни праисторически инструменти на археологически обект в Китай е причината учените да преосмислят установените идеи за човешката еволюция. Според The Independent, археологически разкопки близо до язовир Дандзянкоу са разкрили, че древните хора са използвали технологично напреднали каменни инструменти още преди 160 000–72 000 години. Това е период, когато в Китай са съществували едновременно няколко вида големи хоминини, включително Homo longi, Homo juluensis и евентуално Homo sapiens.
Древните хора в Китай са били по-умни от очакваното
Констатациите противоречат на широко разпространеното научно схващане, че древните източноазиатци са използвали прости и консервативни каменни технологии дълго време, за разлика от жителите на Африка и Западна Европа.
„В продължение на десетилетия се смяташе, че хоминините в Африка и Западна Европа демонстрират значителен технологичен напредък, докато в Източна Азия преобладават примитивни каменоделски традиции“, каза ръководителят на експедицията Шися Ян.
Древните хора се заселили на Сулавеси преди повече от милион години
Едно от ключовите открития е каменен инструмент с дръжка – най-старото потвърдено доказателство до момента за използването на сложни (композитни) инструменти в Източна Азия. Тези инструменти са комбинирали каменна част с дървена или друга основа, което е изисквало сложно планиране, технически умения и разбиране на принципите на ефективност на инструментите.
„Тяхното присъствие показва високо ниво на поведенческа гъвкавост и изобретателност сред хоминините от племето Сигоу“, обясни Джиан-Пинг Юе, учен от Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни и един от авторите на изследването.
Откритието потвърждава и нарастващото разнообразие на древните човешки предци в Китай за период от приблизително 90 000 години. Някои от тези видове са имали големи мозъци, осигуряващи биологичната основа за сложно поведение и технологии.
Според Майкъл Петраглия, директор на Австралийския център за изследване на човешката еволюция в университета Грифит, анализът на материали, открити в района на Дандзянкоу, показва, че местните хора са използвали сложни методи за изработване на малки люспи и инструменти, които са били използвани за широк спектър от задачи.
„Тези технологични стратегии вероятно са изиграли решаваща роля в адаптацията на хоминините към променящите се условия на околната среда, които характеризират Източна Азия през този период“, подчертава той.
Проучването показва, че ранните човешки популации в Китай са притежавали когнитивни и технически способности, сравними с тези на съвременниците си в Африка и Европа.
„Нови данни от Сигоу и други обекти показват, че древните китайски технологии са включвали подготвени топки, иновативни ретуширани инструменти и дори големи режещи инструменти. Това сочи към много по-богат и по-сложен технологичен пейзаж, отколкото се смяташе досега“, заключи Шися Ян.
Новооткрити кости на ръка от древен човек показват изненадваща еволюционна адаптация