Археолози: Древните хора в Китай са били значително по-умни

Откриването на сложни праисторически инструменти на археологически обект в Китай е причината учените да преосмислят установените идеи за човешката еволюция. Според The ​​Independent, археологически разкопки близо до язовир Дандзянкоу са разкрили, че древните хора са използвали технологично напреднали каменни инструменти още преди 160 000–72 000 години. Това е период, когато в Китай са съществували едновременно няколко вида големи хоминини, включително Homo longi, Homo juluensis и евентуално Homo sapiens.

Древните хора в Китай са били по-умни от очакваното

Констатациите противоречат на широко разпространеното научно схващане, че древните източноазиатци са използвали прости и консервативни каменни технологии дълго време, за разлика от жителите на Африка и Западна Европа.

„В продължение на десетилетия се смяташе, че хоминините в Африка и Западна Европа демонстрират значителен технологичен напредък, докато в Източна Азия преобладават примитивни каменоделски традиции“, каза ръководителят на експедицията Шися Ян.

Древните хора се заселили на Сулавеси преди повече от милион години

Едно от ключовите открития е каменен инструмент с дръжка – най-старото потвърдено доказателство до момента за използването на сложни (композитни) инструменти в Източна Азия. Тези инструменти са комбинирали каменна част с дървена или друга основа, което е изисквало сложно планиране, технически умения и разбиране на принципите на ефективност на инструментите.

„Тяхното присъствие показва високо ниво на поведенческа гъвкавост и изобретателност сред хоминините от племето Сигоу“, обясни Джиан-Пинг Юе, учен от Института по палеонтология и палеоантропология на гръбначните животни и един от авторите на изследването.

Откритието потвърждава и нарастващото разнообразие на древните човешки предци в Китай за период от приблизително 90 000 години. Някои от тези видове са имали големи мозъци, осигуряващи биологичната основа за сложно поведение и технологии.

Според Майкъл Петраглия, директор на Австралийския център за изследване на човешката еволюция в университета Грифит, анализът на материали, открити в района на Дандзянкоу, показва, че местните хора са използвали сложни методи за изработване на малки люспи и инструменти, които са били използвани за широк спектър от задачи.

„Тези технологични стратегии вероятно са изиграли решаваща роля в адаптацията на хоминините към променящите се условия на околната среда, които характеризират Източна Азия през този период“, подчертава той.

Проучването показва, че ранните човешки популации в Китай са притежавали когнитивни и технически способности, сравними с тези на съвременниците си в Африка и Европа.

„Нови данни от Сигоу и други обекти показват, че древните китайски технологии са включвали подготвени топки, иновативни ретуширани инструменти и дори големи режещи инструменти. Това сочи към много по-богат и по-сложен технологичен пейзаж, отколкото се смяташе досега“, заключи Шися Ян.

