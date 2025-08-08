Древните хора се заселили на Сулавеси преди повече от милион години

Археолози откриха на Сулавеси най-старите следи от обитаване на архаични хора. Те са разкопали седем каменни артефакта, направени от хоминини преди повече от милион години. Това се посочва в статия, публикувана в списание Nature.

Уолъсея е биогеографски регион, състоящ се от редица острови, които са разделени от големи проливи от континенталните шелфове на Югоизточна Азия, Папуа Нова Гвинея и Австралия, където са се намирали континентите Сундаланд и Сахул през плейстоцена. Въпреки водните бариери, първите хора са пристигнали на Уолъсея преди повече от милион години, както се вижда от находки от остров Флорес.

Именно там учените са открили останките на хора джуджета (т.нар. хобити), принадлежащи към вида Homo floresiensis. Останки и инструменти от обекта Мата Менте на Флорес директно сочат, че архаични хора са живели на Флорес поне преди 700 хиляди години и още тогава се отличавали с малък ръст. Това вероятно показва, че по това време те са били изолирани на острова от дълго време.

Budianto Hakim et al. / Nature, 2025

На много по-голям остров в региона – Сулавеси – не са открити подобни находки, въпреки че е възможно отделен вид хора да е живял там много преди пристигането в Уолъсея на хора от съвременен анатомичен тип (Homo sapiens). Още през 2016 г. изследователи описват няколкостотин каменни артефакта и животински останки, чиято възраст според учените е приблизително от 100 до 200 хиляди години. В същото време е абсолютно неясно как са изглеждали тези хора, тъй като археолозите не са открили никакви антропологични материали.

Сега екип от учени от Австралия и Индонезия, ръководен от Адам Брум от университета Грифит, показва, че архаичните хора вероятно са се заселили на Сулавеси преди повече от милион години, приблизително по същото време като Флорес. Преди няколко години археолозите започват да изследват обекта Калио, което дало своите резултати. В слоеве от плейстоценски отлагания учените открили седем каменни артефакта, изработени от силициев диоксид. Изглежда, че хоминините са ги изработвали извън разкопания обект и след това са ги донесли там, за да ги използват като инструменти.

За да определят възрастта на находките, учените са се обърнали към няколко метода. Например с палеомагнитния метод изследователите са установили, че оръдията датират от времената, когато Земята е имала обратна полярност на полюсите. Последният път такава инверсия е настъпила преди около 773 хиляди години.

Budianto Hakim et al. / Nature, 2025

Освен това учените се обърнали към анализ чрез метода на урановата серия и електронния парамагнитен резонанс, за който избрали фрагмент от челюстта със зъби на изкопаемо гигантско прасе от рода Celebochoerus. Тази работа показала, че възрастта на останките на животното е около 1,26 ± 0,22 милиона години, следователно почти всички инструменти са датирани между 1,48 и 1,04 милиона години, когато е бил следващият период на обратна полярност на Земята, който е продължил около 1,07 до 1,787 милиона години назад.

В същото време археолозите са открили един от артефактите в слой, разположен под челюстта на прасето, което показва потенциално по-древна възраст на тази находка.

Неотдавна учените съобщиха за находки, направени край бреговете на друг индонезийски остров – Ява, който се намира западно от Уолъсея. Там изследователите открили фрагменти от черепите на представители на Изправения човек (Homo erectus), живели преди приблизително 146 – 131 хиляди години.