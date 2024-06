Инфаркт от радост: Мъж спечели близо 5 млн. долара в казино в Сингапур (ВИДЕО)

Щастливецът удари джакпота, успява няколко пъти да извика победоносно, вдигайки юмрук във въздуха, след което пада на земята.

Спешна помощ бързо пристигна, рестартира го и го хоспитализира. Мъжът е в болница, в стабилно състояние.

A man won $4.8 million at a Singapore casino but collapsed from a heart attack



Emergency responders quickly arrived, restarted his heart, and hospitalized him. He's now in rehabilitation and stable. pic.twitter.com/osmTT898WV