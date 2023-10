Историята на "Цветното момиче" - рибата, която живя 226 години

През 1966 г. професор Масайоши Хиро от Лабораторията за Животински науки в Университета в Нагоя, Япония, прекарва два месеца в прецизно изчисляване на възрастта на рибата Ханако. Изчисляването на възрастта при рибите става подобно на метода, по който се разбира и възрастта на дърветата - броят се кръговете по люспите. Само добре подготвен специалист може да направи това, работейки с микроскоп.

Hanako, also known as the "flower girl," was a koi fish that lived for an impressive 226 years.



In 1966, Professor Masayoshi Hiro from the Laboratory of Animal Science at Nagoya Women's University spent two months meticulously determining Hanako's age. Similar to counting tree…