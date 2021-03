Как да познаете, че някой ви харесва по очите

Учените твърдят, че движението на очите може да покаже на какви отношения можем да разчитаме.

Изследването Eye Movements When Looking at Potential Friends and Romantic Partners., което е проведено в Уелсли и Канзаския университет показват интересни резултати. Движението на очите се различават в зависимост от това дали човекът гледа на отсрещния като на потенциален партньор или на приятел.Учените са анализирали движението на очите на 105 студента (мъже и жени) с традиционна сексуална ориентация. Показвали са им снимки на непознати. Изпитваните е трябвало да отговорят дали биха искали дружески или романтични отношения с хората от снимките.Оказало се, че мъжете, по правило, по-често гледат гърдите, таза, талията и бедрата на жените. При това не е важно искат ли да се срещат с тях или да са просто приятели. Ако мъжът иска отношения с дадена жена, той по-дълго време гледа лицето ѝ. Погледът на жените най-често е вперен в гърдите или лицето на мъжа, ако тя го разглежда като потенциална втора половинка. Ако мъжът и жената искат само платонични отношения, най-често гледат краката и стъпалата на отсрещния човек.