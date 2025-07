Необичайна спасителна операция: Тигър и глиган паднаха в кладенец (ВИДЕО)

Необичайна и предизвикателна спасителна операция се е провела в Индия, след като тигър и глиган падат в един и същ малък кладенец. На кадрите се вижда „напрегнатата ситуация“, която е възникнала, след като двете животни попадат във водния капан. Вместо да използват упойващи инжекции, специалистите спускат с кран контейнер, за да ги извадят обратно на сушата.

Вижда се как първи в спасителния контейнер влиза тигърът, след което спасителите затварят вратата на животното и го изваждат. След това е изкаран и глиганът.

В крайна сметка и двете животни били спасени и пуснати обратно в дивата природа.

🐯🐗A tiger and a wild boar trapped together: how two animals were saved from a well



In India, a wild boar fell into a well, and right after it, a tiger jumped in. Witnesses of the incident alerted the reserve. Instead of using tranquilizer shots, the specialists lowered a… pic.twitter.com/eSroVCkyMl