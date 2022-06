Какво е характерно за музиката от 80-те?

Музиката от 80-те - грамофонни плочи, касетофони. Тези, които са я слушали тогава, все още я слушат, тези, които са я създали, са предимно живи, което означава, че за този период в развитието на световната музика може да се говори дълго.

За мнозина тези години бяха триумфът на британския дует Wham!- Wake Me Up Before You Go-Go, който продължи до средата на десетилетието, а след това даде на света двама независими певци - Андрю Риджли и Джордж Майкъл. До края на 80-те години Джордж Майкъл е признат за един от най-успешните.

Това десетилетие бяха годините на абсолютния успех на Майкъл Джексън. Започва соловата си кариера, но през 1982 г. албумът Thriller го издига до самия гребен на вълната, където певецът издържа дълги години. "Thriller" беше смятан за най-продавания албум.

В същия период е невероятният възход на Мадона - италианско-американската Мадона Луиз Вероника Чиконе направи музикална кариера започва още през 70-те години, но световният й успех идва само след няколко години. Мадона повлия не само на музикалния свят, но и на външния вид на момичета и жени - тя беше имитирана от милиони.

„Новата вълна“ в рок музиката беше представена от шотландската група Simple Minds, която изнасяше концерти с американската група The Pretenders.

През 1980 г. започва работата на култовата група Depeche Mode, която не толкова отдавна влезе в топ 100 на най-големите изпълнители в света.

С година по-млада е американската група Metallica, която затвърди рок посоката на хеви метъла и й донесе много фенове. По това време групата Queen вече е достигнала своите висоти: през 1981 г. излиза албумът Greatest Hits, който придава специален заряд на музиката от онова време.

Австралийската група AC / DC, която не без причина се смята за класика на хард рок и хеви метъл, през 1980 г. - тя издава най-продавания си албум Back in Black.

След успеха на ABBA, Швеция започна да внася музика на международната сцена: през 1986 г. Европа стана известна с хита си The Final Countdown, който все още е обичан и днес.

През втората половина на десетилетието се появява легендарното дуо Roxette, музикантите изпитват носталгия по Бийтълс и започват с кавъри на тази група.

Краят на осемдесетте години беше белязан и от популярността на немската група Scorpions. Мнозина дори не знаеха, че тази група започва своето съществуване през 1965 г. Славата дойде при нея с баладата Still Loving You, която познавачите наричат ​​една от най-добрите песни на 20-ти век.

В края на десетилетието групата издава друга емблематична балада - Wind of Change, посветена на перестройката и края на Студената война.

По това време в Съветския съюз, който преминаваше през перестройка и се пукаше по шевовете, се появиха музикални процеси. На сцената остана ерата на Алла Пугачева.