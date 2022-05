Коя е най-успокояващата музика

Оливър Сакс, автор на множество книги за удивителния феномен на човешкото съзнание, твърди в книгата си Музикофилия (Musicophilia: Tales of Music and the Brain), че музиката е толкова естествена за хората, колкото езикът. Той също така заявява, че човешкият слух и нервната система са идеални за слушане на музика, която предизвиква, мистерия и дълбочина.

Сакс и други експерти цитират многото удивителни ефекти, които музиката има върху човешкия мозък като примери. Ядрено-магнитен резонанс и подобни методи за изследване на мозъка позволиха на учените да открият областта, отговорна за възприемането на музиката. Музиката не засяга нито една централна област, вместо това активира няколко области на мозъка едновременно. Интересни факти за музиката, които всеки трябва да знае Музиката помага на недоносените бебета. Бебетата, родени твърде рано, се нуждаят от дълъг престой в болница, за да достигнат желаното ... Прочети повече Музиката оказва огромно влияние върху нашето психо-емоционално състояние. С помощта на различни мелодии можете да развеселите, да вдъхновите, да ви накарат да мислите или да плачете. И както се оказа, дори да заспите. През 2011 г. членовете на екипа на Marconi Union, заедно с учени от Британската академия по звукова терапия, решават да създадат музикална композиция, която да има успокояващ ефект върху слушателите. Резултатът надмина всички очаквания. Композицията Weightless продължава малко повече от осем минути и е пълна с различни електронни звуци и специални ефекти. Нейният премерен ритъм кара сърцето ви да бие все по-малко, дишането става лесно, а клепачите се затварят сами. Разбира се, не трябва да очаквате, че тази композиция от мелодии ще ви попречи при бягане или точно по време на работа. За да работи музиката, трябва да създадете правилните условия: заемете удобна позиция, отпуснете се, сложете слушалки, затворете очи. В този случай заспиването става лесно и неусетно дори при тези хора, които обикновено страдат от безсъние. Как да се успокоим, когато сме ядосани или нервни? Всеки човек понякога изпада в нервни състояния или се ядосва за нещо. Това е време, в което можем да кажем нещо, за което после да съжа... Прочети повече Така че следващия път, когато не можете да заспите, просто си спомнете за този прекрасен метод. Надявам се той да ти ви помогне. Може да ви помогне и в навечерието на Нова година когато ангажиментите могат да те накарат да полудееш – срокове, отчети, подготовката за празника и купуването на подаръци са изтощителни. В резултат на това повишена тревожност, безсъние и хроничен стрес. Не бързайте да поглъщате шепи валериани - включете най-релаксиращата песен на света. Пускате си най-успокояващите звуци на Weightless, а тя наистина е в състояние да замени хапчето за сън и да понижи нивото на хормона на стреса, кортизола, в кръвта. Внимание: по-добре е да не я слушате в понеделник сутрин, в противен случай рискувате да се потопите в блажена нирвана точно на работното място. 8 доказани хитрини, с които да успокоите на момента плачещо бебе Ако вашето бебе не изпитва никакви физически нужди и притеснения, опитайте един от тези съвети, за да успокоите плачещото си бебе: 1.&... Прочети повече

Още от ЛЮБОПИТНО:

Седмичен хороскоп за 23-29 май

Знаете ли какво е старото име на Благоевград?

Важно: Как да се предпазим от токов удар?

5 неща, които увреждат цвета на боядисаната коса

Помните ли Пернишкото земетресение?

6 начина да предотвратите появата на черни точки

Кое е най-силното измерено земетресение в света?

Топ 10 на най-добрите филми за всички времена

Какво трябва да можете, за да станете цветар?

На кои финансови навици е добре да научим децата си като малки?