Кои са книгите, които най-трудно са били адаптирани във филми?

В тази статия ще разгледаме нещо, за което малко хора са се замисляли докато са гледали даден филм или сериал - колко трудна е била адаптацията от книгата до екрана. В следващите редове ще видите вече излезли, предстоящи такива заглавия и разбира се - такива, които все още не са планувани за екранизация. Кои са книгите, които е най-трудно да бъдат адаптирани като филм или сериал? Нека разберем:

Ubik (1969)

Класически български филми, които да изгледаме отново Всички знаем, че българското кино има богата палитра от чудесни заглавия, които трябва да се гледат периодично. В тази статия ще си при... Прочети повече

Интересно е, че зад тази история стои авторът на книгите, които са вдъхновили филми като Blade Runner и Minority Report. Хората от света на киното още не са стигнали до екранизацията на този шедьовър. Криогенна технология, телепатични и други подобни способности, а действието се развива в бъдещето. Е, бъдещето за книгата и минало за нас - 1992-ра година. Името Ubik идва от мистериозен спрей, който е част от историята. Романът е поставен в класация за топ 100 на най-добрите, която разглежда заглавия от 1920-та в САЩ на списание Time.

At the mountains of madness (1936)

Една книга, която ни връща още по-назад, която е на Х. В. Лъвкрафт. Ясно е, че поне сте чували името на един от най-влиятелните автори в света на фантастиката и ужасите. Немалко негови книги са намерили екранизация, но тази класика все още не е сред тях. Сюжетът проследява експедиция в Антарктика, която открива древна цивилизация. Имало е опити за снимане на филм, но доста студиа са отказали продукцията, защото не е имало любовна история в сюжета, а самият финал е бил със сравнително лош край.

Wheel of time (1990-2013)

Една поредица, която е излизала до сравнително скоро. Книгите, започнати от Робърт Джордан и завършени от Брандън Сандерсън си остават една от най-великите фентъзи поредици на всички времена. И въпреки, че не могат да бъдат прехвърлени във филм, предстои през ноември да видим как те ще бъдат екранизирани в сериал с мултимилионен бюджет. 14 книги не са малко, така че ще видим как Amazon ще се справят с Последната битка и участниците в нея.

House of Leaves (2000)

Още едно по-модерно заглавие. Множество истории, разказани от различни перспективи. Да, виждали сме подобно нещо във филми, но малцина са тези, които биха се наели с подобна задача. Интересно е, че самата книга няма изчистен жанр. Някои я намират за трилър, други за хорър, а трети - дори за романтична сага. Самият стил на писане на книгата е изключително трудно да бъде адаптиран за каквато и да е форма на екранизация.