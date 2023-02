Кои са най-интересните поредици в YouTube, които можете да гледате?

Едва ли ще се учудите ако ви кажем, че в интернет има тонове безсмислено съдържание - клипове на котки, глупави номера и редица други видеа, с които хората убиват време. За жалост точно това е асоциацията, която голяма част от обществото прави с платформите за видеа.

Все пак сред всички видеа има и много смислени и стойностни поредици, които си струва да видите. Предупреждаваме ви, че голяма част от съдържанието, което ще споменем, е на английски. Ето кои са обещаните канали:

Day in the life of a Chef на About to eat

Поредица от видеа, в която се проследява един ден на работното място на някои от най-добрите готвачи в света. Видеата са заснети много професионално, а освен специфични техники за готвене и интересни ястия, ще научите повече за историята на всеки от готвачите и ще научите за тяхната професионална мотивация и идеи за развитие, както и как ръководят своята кухня. Подобни видеа има и в друг популярен канал за храна - Eater. Които и да изберете ви очаква доста качествено прекарано време в гледане. Видеата са с продължителност между 15 и 20 минути, така че са идеални за гледане по време на обедната почивка в работа.

Специалисти оценят колко реалистични са филмови сцени в поредицата на GQ

Случвало ли ви се е да гледате филм и да се чудите колко свързано с реалността е това, което виждате? Е, някой в GQ си е задал подобен въпрос преди време и в резултат на това се е появила поредицата от видеа, в която професионалисти в дадена област коментират сцени от известни филми и ги оценят според това колко са реалистични. В десетките видеа можете да видите главни готвачи, които коментират кулинарни заглавия, да слушате как бивш мафиот говори за гангстерски филми и разбира се - как лекари оценят филми и сериали, които пресъздават ежедневието в болниците. И това е само върхът на айсберга.

Актьори и режисьори говорят за своите най-велики роли и филми

Още една страхотна поредица на GQ, която може да отнеме ценни часове от вашето ежедневие ако седнете да я гледате сериозно. От медийното издание са направили видеа с различни легендарни актьори и режисьори и имена, които нашумяват в момента. Целта е много проста - да говорят за своите най-големи роли или филмит от своята гледна точка. Много е интересно да видите перспективата на имена като Педро Паскал, Джеймс Камерън, Робърт Патинсън и много други. Отделете време на това забавление - струва си.

За финал ви оставяме с едно българско предложение - разгледайте YouTube каналът на "Българска наука", в който можете да научите на разбираем език повече за постиженията на родни учени и за науката като цяло.