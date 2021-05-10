Кои са най-силните и слаби страни на всяка зодия?

Всяка зодия има силни и слаби страни. Нека видим кои са те в тази интересна статия:
Овен
Силни страни: Независими, щедри, оптимистични
Слаби страни: Капризни, сдържани, самоурочасващи се
Телец
Силни страни: Надеждни, упорити, лоялни
Слабости: Упорити, мързеливи, притежателни
Близнаци
Силни страни: Енергични, умни, въображаеми
Слабости: Повърхностни, импулсивни, неспокойни
Рак
Силни страни: Лоялни, надеждни, грижовни
Слабости: Капризни, прилепливи, самосъжаляващи се
Лъв
Силни страни: Уверени, амбициозни, щедри
Слаби страни: Претенциозни, властни, мелодраматични
Дева
Силни страни: Аналитични, наблюдателни, полезни
Слабости: Скептични, суетливи, негъвкави
Везни
Силни страни: Дипломатични, грациозни, мирни
Слабости: Повърхностни, суетни, нерешителни
Скорпион
Силни страни: Лоялни, страстни, изобретателни
Слабости: Ревниви, натрапчиви, подозрителни
Стрелец
Силни страни: Независими, авантюристични, безкористни
Слаби страни: Неемоционални, безразсъдни, безотговорни
Козирог
Силни страни: Отговорни, търпеливи, амбициозни
Слаби страни: Диктаторски, недоверителни, въображаеми
Водолей
Силни страни: Остроумни, умни, изобретателни
Слабости: Упорити, неемоционални, саркастични
Риби
Силни страни: Състрадателни, приспособими, въображаеми
Слабости: Свръхчувствителни, нерешителни, самосъжаляващи
Съгласни ли сте с нашите наблюдения? Познахте ли се някъде? А може би открихте сходства в написаното по-горе с някои ваши близки хора? Споделете с нас в коментарите - ще се радваме да видим и вашата гледна точка.
Източник: yourtango.com