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Кои са най-силните и слаби страни на всяка зодия?

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Кои са най-силните и слаби страни на всяка зодия?
Снимка: Unsplash
Всяка зодия има силни и слаби страни. Нека видим кои са те в тази интересна статия: 

Овен

Силни страни: Независими, щедри, оптимистични

Слаби страни: Капризни, сдържани, самоурочасващи се

Телец 

Силни страни: Надеждни, упорити, лоялни

Слабости: Упорити, мързеливи, притежателни

Близнаци

Силни страни: Енергични, умни, въображаеми

Слабости: Повърхностни, импулсивни, неспокойни

Рак 

Силни страни: Лоялни, надеждни, грижовни

Слабости: Капризни, прилепливи, самосъжаляващи се

Лъв 

Силни страни: Уверени, амбициозни, щедри

Слаби страни: Претенциозни, властни, мелодраматични

Дева 

Силни страни: Аналитични, наблюдателни, полезни

Слабости: Скептични, суетливи, негъвкави

Везни 

Силни страни: Дипломатични, грациозни, мирни

Слабости: Повърхностни, суетни, нерешителни

Скорпион 

Силни страни: Лоялни, страстни, изобретателни

Слабости: Ревниви, натрапчиви, подозрителни

Стрелец 

Силни страни: Независими, авантюристични, безкористни

Слаби страни: Неемоционални, безразсъдни, безотговорни

Козирог 

Силни страни: Отговорни, търпеливи, амбициозни

Слаби страни: Диктаторски, недоверителни, въображаеми

Водолей 

Силни страни: Остроумни, умни, изобретателни

Слабости: Упорити, неемоционални, саркастични

Риби 

Силни страни: Състрадателни, приспособими, въображаеми

Слабости: Свръхчувствителни, нерешителни, самосъжаляващи

Съгласни ли сте с нашите наблюдения? Познахте ли се някъде? А може би открихте сходства в написаното по-горе с някои ваши близки хора? Споделете с нас в коментарите - ще се радваме да видим и вашата гледна точка. 

Източник: yourtango.com

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