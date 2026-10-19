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На 99 години в небето: Жена счупи всички рекорди с акробатика върху крило на самолет (ВИДЕО)

19 октомври 2026, 9:19 часа 0 коментара
Снимка: Pixabay
На 99 години в небето: Жена счупи всички рекорди с акробатика върху крило на самолет (ВИДЕО)

Живеещата във Великобритания 99-годишна Хелга Дъфи стана най-възрастната жена в света, която се осмели да лети и да прави акробатични номера върху крилото на самолет и така постави световен рекорд. Тя видяла по новините как 97-годишната Бети Бромадж прави същото, и решила, че иска да опита и тя. Хелга, която сподели, че усещането при ходенето по крилото е било „странно“ – понастоящем живее в дом за възрастни хора в Дивайзис, графство Уилтшър, но дълги години е живяла във Фром, графство Съмърсет.

За полета, по време на който е била привързана към горната част на малък самолет, Хелга разказа: „Не се страхувах, защото бях толкова развълнувана“.

Жената, която скоро ще навърши 100 години, получи сертификат от „Гинес“ за световни рекорди и събра средства, които възнамерява да дари за благотворителност.

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акробатика рекорд на Гинес самолет
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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