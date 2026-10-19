На 99 години в небето: Жена счупи всички рекорди с акробатика върху крило на самолет (ВИДЕО)

Живеещата във Великобритания 99-годишна Хелга Дъфи стана най-възрастната жена в света, която се осмели да лети и да прави акробатични номера върху крилото на самолет и така постави световен рекорд. Тя видяла по новините как 97-годишната Бети Бромадж прави същото, и решила, че иска да опита и тя. Хелга, която сподели, че усещането при ходенето по крилото е било „странно“ – понастоящем живее в дом за възрастни хора в Дивайзис, графство Уилтшър, но дълги години е живяла във Фром, графство Съмърсет.

❣️ 99-year-old grandma flies on the wing of a plane and sets a world record! British resident Helga Duffy has become the oldest woman in the world to dare to take on such an adventure. She was inspired to do it by a nurse at her care home. The woman, who is approaching her 100th birthday, received a Guinness World Records certificate and raised money that she plans to donate to charity. Video: Instagram / @ guinnessworldrecords